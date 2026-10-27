SImUna LAflor cada MIm7matí, SImun got LAd'aigua per cada MIm7abril. SOLTot té MI7el seu lloc SOLi tot balla MI7al voltant del foc.
SImUna mort LAper cada MIm7vers, SImla belleLAsa dins el MIteu gest. SOLTot es MI7mou sol, SOLno cal que MI7gronxis el bresMIsol.
SImUna falLAda per cada MIm7cap, SImi una caLArícia MIm7per cada pena que has passat, SImfarigola LApel mal de MIm7coll, SImi un reLAmei per no acaMIm7bar espatllant el món. SOLTot brolla MI7al fons SOLd'un magMIma FA#dolç.
SImUn solstici a cada LApol, SOLmaj7una nit per cada FA#sol, SImun dibuix pels LAteus ulls SOLmaj7i somiar per MI7veure'ns junts. FA#
SOLmaj7Una cançó per qui FA#l'escolti SOLmaj7i aquesta guitarra que jo tinc per qui FA#la toqui.
SOLFA# SOLFA# SOLRE SOLSOLm
Una pausa per saber apreciar cada FA#silenci SOLi sentir a l'orella un xiuxiueig per tastar MImun tros d'uFA#nivers, SOLi per quan creus que tens la raó, un pèndol FA#que et digui que sí o que no; SOLper donar la llum, un biberó, i un baMImtec per cada FA#cor.