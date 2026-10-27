Per cada u (Acords)

Una flor cada matí

Acords Acords
Mar Pujol
mar pujol cancons de rebost
mar pujol cancons de rebost
SIm LA MIm7
RE LA MIm7

SImUna LAflor cada MIm7matí,
SImun got LAd'aigua per cada MIm7abril.
SOLTot té MI7el seu lloc
SOLi tot balla MI7al voltant del foc.

SImUna mort LAper cada MIm7vers,
SImla belleLAsa dins el MIteu gest.
SOLTot es MI7mou sol,
SOLno cal que MI7gronxis el bresMIsol.

SImUna falLAda per cada MIm7cap,
SImi una caLArícia MIm7per cada pena que has passat,
SImfarigola LApel mal de MIm7coll,
SImi un reLAmei per no acaMIm7bar espatllant el món.
SOLTot brolla MI7al fons
SOLd'un magMIma FA#dolç.

SImUn solstici a cada LApol,
SOLmaj7una nit per cada FA#sol,
SImun dibuix pels LAteus ulls
SOLmaj7i somiar per MI7veure'ns junts. FA#

SOLmaj7Una cançó per qui FA#l'escolti
SOLmaj7i aquesta guitarra que jo tinc
per qui FA#la toqui.

SOL FA#
SOL FA#
SOL RE
SOL SOLm

Una pausa per saber apreciar cada FA#silenci
SOLi sentir a l'orella un xiuxiueig
per tastar MImun tros d'uFA#nivers,
SOLi per quan creus que tens la raó,
un pèndol FA#que et digui que sí o que no;
SOLper donar la llum, un biberó,
i un baMImtec per cada FA#cor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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