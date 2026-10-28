MIm LAm MIm SI7 MIm
MImJo tenia un mal ben dins el cor
i a un metge encoSI7maní tot el meu MImcos;
en comprovar que tot era al seu MImlloc,
així, improviLAmsà les conclusiMImons.
—Si vol, pot LAmfer
com fa tota la MImgent:
deixar tots els plaLAmers,
SI7morir una mica aMImbans.
—Savis han dit LAm
que el peix era roMImí,
que l'oli era un veLAmrí
SI7i el vi, pecat morMImtal.
MImCom que el doctor em va guarir d'un cop,
brindàrem per HiSI7pòcrates, tots dos, MIm
tot recordant cançons a cada glop MIm
de Creta, de l'AlLAmguer i d'altres MImllocs.
El vi tamLAmbé
dansava en els toMImnells
brindant pels seus paLAmrents,
SI7les vinyes prop del MImmar.
El PeneLAmdès
volia vi MImd'Arlès
i a Dènia el moscaLAmtell
SI7retsina demaMImnà.
LAm MIm SI7 MIm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.