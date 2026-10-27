SOLDOSOLRE SOLRE SOLDORE SOLDORE Un altre SOLany, un alDOtre trosREset d'aquesta SOLvida que es fa DOdura i en vol REmés. I en aquest SOLmar que DOt'omple i buida de reREcords, que el teu SOLvaixell tingui DOamics a tots els REports.
Per molts DOanys! Avui és el teu gran SOLdia, aquesta és la teva REnit, és el moSOLment del teu gran ball. Per molts DOanys! Cada dia per molts SOLanys, sigui avui, el deu REd'agost, el sis d'abril o la nit de Sant JoSOLan.
El desitjem a cadasDOcun dels moREments que no SOLsiguis passatDOger en un vaixell REbuit, que torni SOLa sortir el DOsol quan REplogui, que la pluja SOLmulli DOquan el sol hi faREci sec.
Per molts DOanys! Avui és el teu gran SOLdia, aquesta és la teva REnit, és el moment del teu gran SOLball. Per molts DOanys! Cada dia per molts SOLanys, sigui avui, el vuit de REmarç, el deu de desembre o la boirosa nit de NaSOLdal.
DORE SOLDORE SOLRE SOLRE I que les SOLfades xiuDOlin les teves canREçons, i que la maSOLre t'hagi DOfet uns bons macarRErons, que per semSOLpre riguem DOjunts i fem tonaREdes i molts peSOLtons i forDOtes abraçaREdes.
Per molts DOanys! Avui és el teu gran SOLdia, aquesta és la teva REnit, és el moment del teu gran SOLball. Per molts DOanys! Cada dia per molts SOLanys, sigui avui, el tres de REjuliol o la Diada o qualsevol dia de la SOLvida!
DORE SOLRE DOSOLRE
SOLI que cada dia, és REmés, cada instant, SOLels gaudeixis com aREvui. SOL