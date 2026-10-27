Per molts anys (Acords)

Un altre any, un altre trosset

Acords Acords
Strombers
strombers tavernaris
strombers tavernaris
SOL DO SOL RE
SOL RE
SOL DO RE
SOL DO RE
Un altre SOLany, un alDOtre trosREset
d'aquesta SOLvida que es fa DOdura i en vol REmés.
I en aquest SOLmar que DOt'omple i buida de reREcords,
que el teu SOLvaixell tingui DOamics a tots els REports.

Per molts DOanys!
Avui és el teu gran SOLdia, aquesta és la teva REnit,
és el moSOLment del teu gran ball.
Per molts DOanys!
Cada dia per molts SOLanys,
sigui avui, el deu REd'agost, el sis d'abril
o la nit de Sant JoSOLan.

El desitjem a cadasDOcun dels moREments
que no SOLsiguis passatDOger en un vaixell REbuit,
que torni SOLa sortir el DOsol quan REplogui,
que la pluja SOLmulli DOquan el sol hi faREci sec.

Per molts DOanys!
Avui és el teu gran SOLdia, aquesta és la teva REnit,
és el moment del teu gran SOLball.
Per molts DOanys!
Cada dia per molts SOLanys,
sigui avui, el vuit de REmarç, el deu de desembre
o la boirosa nit de NaSOLdal.

DO RE
SOL DO RE
SOL RE
SOL RE
I que les SOLfades xiuDOlin les teves canREçons,
i que la maSOLre t'hagi DOfet uns bons macarRErons,
que per semSOLpre riguem DOjunts i fem tonaREdes
i molts peSOLtons i forDOtes abraçaREdes.

Per molts DOanys!
Avui és el teu gran SOLdia, aquesta és la teva REnit,
és el moment del teu gran SOLball.
Per molts DOanys!
Cada dia per molts SOLanys,
sigui avui, el tres de REjuliol o la Diada
o qualsevol dia de la SOLvida!

DO RE
SOL RE
DO SOL RE

SOLI que cada dia, és REmés, cada instant,
SOLels gaudeixis com aREvui.
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi