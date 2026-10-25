El
FAvent està bufant fort,
les es
SI♭trelles s'han apagat, FApels carrers corre el sol,
i la
SI♭gent amb els ulls tancats,
que no
REmsap DOon SI♭va, que no REmsap DOon SI♭va. FACamí del lloc més alt
ja no
SI♭tenim on trepitjar; FApaguem el preu més car
en nom
SI♭de la felicitat. FAParlem per no dir res,
cre
SI♭iem que som eterns, FAés tot el que hem après
des que
SI♭es va inventar el temps,
no hem vol
REmgut DOcan SI♭viar. REm DO SI♭ FAEl món hem desbocat,
diuen que
SI♭ara s'està acabant, FAperò tot seguirà igual
quan el vent
SI♭se'ns haurà emportat, FAsi no trobem la clau,
ani
SI♭rem aguantant, FAquan estarem cansats,
fugi
SI♭rem però endavant. FAMai REm→ DOno és SI♭tard. FA REm→ DO SI♭ MI♭ FAJa s'ha acabat el temps de MI♭les pro SI♭meses, FAja s'ha acabat el temps de MI♭les pa SI♭raules. FAMai REm→ DOno és SI♭tard. FAParlem per no dir res,
cre
SI♭iem que som eterns, FApaguem el preu més car
en nom
SI♭de la felicitat. FAJa s'ha acabat el temps de MI♭les pro SI♭meses, FAja s'ha acabat el temps de MI♭les pa SI♭raules, FAja s'ha acabat el temps de MI♭les pro SI♭meses, FAja s'ha acabat el temps de MI♭les pa SI♭raules.
les es
i la
que no
ja no
en nom
cre
des que
no hem vol
diuen que
quan el vent
ani
fugi
cre
en nom