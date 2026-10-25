Per no dir res (Acords)

El vent està bufant fort

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
El FAvent està bufant fort,
les esSI♭trelles s'han apagat,
FApels carrers corre el sol,
i la SI♭gent amb els ulls tancats,
que no REmsap DOon SI♭va, que no REmsap DOon SI♭va.

FACamí del lloc més alt
ja no SI♭tenim on trepitjar;
FApaguem el preu més car
en nom SI♭de la felicitat.
FAParlem per no dir res,
creSI♭iem que som eterns,
FAés tot el que hem après
des que SI♭es va inventar el temps,
no hem volREmgut DOcanSI♭viar. REm DO SI♭

FAEl món hem desbocat,
diuen que SI♭ara s'està acabant,
FAperò tot seguirà igual
quan el vent SI♭se'ns haurà emportat,
FAsi no trobem la clau,
aniSI♭rem aguantant,
FAquan estarem cansats,
fugiSI♭rem però endavant.

FAMaiREm→DOno és SI♭tard. FA REm→ DO SI♭ MI♭

FAJa s'ha acabat el temps de MI♭les proSI♭meses,
FAja s'ha acabat el temps de MI♭les paSI♭raules.

FAMaiREm→DOno és SI♭tard.

FAParlem per no dir res,
creSI♭iem que som eterns,
FApaguem el preu més car
en nom SI♭de la felicitat.
FAJa s'ha acabat el temps de MI♭les proSI♭meses,
FAja s'ha acabat el temps de MI♭les paSI♭raules,
FAja s'ha acabat el temps de MI♭les proSI♭meses,
FAja s'ha acabat el temps de MI♭les paSI♭raules.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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