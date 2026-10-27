MIm Dius que no t’a SIm grada MIm planejar-ho SI tot,

MIm rebutges el RE temps que hi SOL ha lluny a l’horit SI zó.

LAm Però et sents atra MIm pada, SOL envol FA tada com un LAm llop,

l’angoixa va a MIm l’al SOL ça, la sents a SI prop.



MIm Somrius i t’a SIm dora MIm com un déu superi SI or.

MIm T’enfades i RE dius que SOL no, tu no ets cap guar SI dó.

LAm Busques algú MIm altre SOL que et qües FA tioni la LAm raó,

fent-te perdre MIm l’aire SOL per un pe SI tó.



DO RE SOL LAm SOL RE

MIm RE SOL LAm SOL RE

MIm RE SOL



Mai no deixa LAm ràs SOL de RE tenir MIm por, RE SOL

mai no deixa LAm→ SOL→ RE ràs...



MIm Confessa, a ve SIm gades MIm et fa certa SI por

MIm no tenir un RE nom per SOL tot, cap defini SI ció

LAm que expliqui MIm clara SOL ment perquè FA tornes al meu LAm llit,

que puguis en MIm tendre SOL que et transformes SI en la nit.



MIm RE SOL



Per què no deixa LAm ràs SOL de RE tenir MIm por? RE SOL

Mai no deixa LAm→ SOL→ RE ràs... MIm RE SOL

Per què no deixa LAm ràs SOL de RE tenir MIm por? RE SOL

Mai no deixa LAm→ SOL→ RE ràs... MIm RE SOL

Per què no deixa LAm ràs SOL de RE tenir MIm por? RE SOL

Mai no deixa LAm→ SOL→ RE ràs...