MImDius que no t’aSImgrada MImplanejar-ho SItot, MImrebutges el REtemps que hi SOLha lluny a l’horitSIzó. LAmPerò et sents atraMImpada, SOLenvolFAtada com un LAmllop, l’angoixa va a MIml’alSOLça, la sents a SIprop.
MImSomrius i t’aSImdora MImcom un déu superiSIor. MImT’enfades i REdius que SOLno, tu no ets cap guarSIdó. LAmBusques algú MImaltre SOLque et qüesFAtioni la LAmraó, fent-te perdre MIml’aire SOLper un peSItó.
DORESOLLAmSOLRE MImRESOLLAmSOLRE MImRESOL
Mai no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor, RESOL mai no deixaLAm→SOL→REràs...
MImConfessa, a veSImgades MImet fa certa SIpor MImno tenir un REnom per SOLtot, cap definiSIció LAmque expliqui MImclaraSOLment perquè FAtornes al meu LAmllit, que puguis enMImtendre SOLque et transformes SIen la nit.
MImRESOL
Per què no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor? RESOL Mai no deixaLAm→SOL→REràs... MImRESOL Per què no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor? RESOL Mai no deixaLAm→SOL→REràs... MImRESOL Per què no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor? RESOL Mai no deixaLAm→SOL→REràs...