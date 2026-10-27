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Per què no deixaràs de tenir por? (Acords)

Dius que no t’agrada planejar-ho tot

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules
MImDius que no t’aSImgrada MImplanejar-ho SItot,
MImrebutges el REtemps que hi SOLha lluny a l’horitSIzó.
LAmPerò et sents atraMImpada, SOLenvolFAtada com un LAmllop,
l’angoixa va a MIml’alSOLça, la sents a SIprop.

MImSomrius i t’aSImdora MImcom un déu superiSIor.
MImT’enfades i REdius que SOLno, tu no ets cap guarSIdó.
LAmBusques algú MImaltre SOLque et qüesFAtioni la LAmraó,
fent-te perdre MIml’aire SOLper un peSItó.

DO RE SOL LAm SOL RE
MIm RE SOL LAm SOL RE
MIm RE SOL

Mai no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor, RE SOL
mai no deixaLAm→SOL→REràs...

MImConfessa, a veSImgades MImet fa certa SIpor
MImno tenir un REnom per SOLtot, cap definiSIció
LAmque expliqui MImclaraSOLment perquè FAtornes al meu LAmllit,
que puguis enMImtendre SOLque et transformes SIen la nit.

MIm RE SOL

Per què no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor? RE SOL
Mai no deixaLAm→SOL→REràs... MIm RE SOL
Per què no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor? RE SOL
Mai no deixaLAm→SOL→REràs... MIm RE SOL
Per què no deixaLAmràs SOLde REtenir MImpor? RE SOL
Mai no deixaLAm→SOL→REràs...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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