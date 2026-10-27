Per sempre jove (Acords)

Que un bon déu et protegeixi i s'acompleixi el teu desig

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Que un bon SOLdéu et protegeixi i s'acomDO7pleixi el teu desig.
SàpiSOLgues ajudar els altres i deiDO7xar-te fer feliç.
Que arriRE7bis a les estrelles per l'esSOLcala que et vas fent.
Sigues DO7jove per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés.

Que creixis per ser més recte, cada DO7dia més sincer,
per coSOLnèixer la mentida i la disRE7fressa que ara té.
Que no et SOLfalti mai coratge per lluiDO7→tar contra corSOLrent.
Sigues jove RE7→per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés.

DO7 SOL RE7 SOL DO7→ SOL
RE7→ SOL DO7 SOL

Que les mans mai no et tremolin i els teus DO7peus siguin lleugers,
i que, SOLmentre els vents canvien, tinguis DO7ferms els fonaments.
Guarda RE7sempre el cor alegre i canSOLçons per fer content.
Sigues DO7jove per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés.

Que creixis per ser més recte, cada DO7dia més sincer,
per coSOLnèixer la mentida i la disRE7fressa que ara té.
Que no et SOLfalti mai coratge per lluiDO7→tar contra corSOLrent.
Sigues jove RE7→per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés.

DO7 SOL RE7 SOL DO7→ SOL
RE7→ SOL DO7 SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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