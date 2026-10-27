Que un bon
SOLdéu et protegeixi i s'acom DO7pleixi el teu desig.
Sàpi
SOLgues ajudar els altres i dei DO7xar-te fer feliç.
Que arri
RE7bis a les estrelles per l'es SOLcala que et vas fent.
Sigues
DO7jove per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés.
Que creixis per ser més recte, cada
DO7dia més sincer,
per co
SOLnèixer la mentida i la dis RE7fressa que ara té.
Que no et
SOLfalti mai coratge per llui DO7→tar contra cor SOLrent.
Sigues jove
RE7→per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés. DO7 SOL RE7 SOL DO7→ SOL RE7→ SOL DO7 SOL
Que les mans mai no et tremolin i els teus
DO7peus siguin lleugers,
i que,
SOLmentre els vents canvien, tinguis DO7ferms els fonaments.
Guarda
RE7sempre el cor alegre i can SOLçons per fer content.
Sigues
DO7jove per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés.
Que creixis per ser més recte, cada
DO7dia més sincer,
per co
SOLnèixer la mentida i la dis RE7fressa que ara té.
Que no et
SOLfalti mai coratge per llui DO7→tar contra cor SOLrent.
Sigues jove
RE7→per sempre SOLmés. Sigues DO7jove per sempre SOLmés. DO7 SOL RE7 SOL DO7→ SOL RE7→ SOL DO7 SOL
Sàpi
Que arri
Sigues
Que creixis per ser més recte, cada
per co
Que no et
Sigues jove
Que les mans mai no et tremolin i els teus
i que,
Guarda
Sigues
Que creixis per ser més recte, cada
per co
Que no et
Sigues jove