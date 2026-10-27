Que un bon SOL déu et protegeixi i s'acom DO7 pleixi el teu desig.

Sàpi SOL gues ajudar els altres i dei DO7 xar-te fer feliç.

Que arri RE7 bis a les estrelles per l'es SOL cala que et vas fent.

Sigues DO7 jove per sempre SOL més. Sigues DO7 jove per sempre SOL més.



Que creixis per ser més recte, cada DO7 dia més sincer,

per co SOL nèixer la mentida i la dis RE7 fressa que ara té.

Que no et SOL falti mai coratge per llui DO7→ tar contra cor SOL rent.

Sigues jove RE7→ per sempre SOL més. Sigues DO7 jove per sempre SOL més.



DO7 SOL RE7 SOL DO7→ SOL

RE7→ SOL DO7 SOL



Que les mans mai no et tremolin i els teus DO7 peus siguin lleugers,

i que, SOL mentre els vents canvien, tinguis DO7 ferms els fonaments.

Guarda RE7 sempre el cor alegre i can SOL çons per fer content.

Sigues DO7 jove per sempre SOL més. Sigues DO7 jove per sempre SOL més.



Que creixis per ser més recte, cada DO7 dia més sincer,

per co SOL nèixer la mentida i la dis RE7 fressa que ara té.

Que no et SOL falti mai coratge per llui DO7→ tar contra cor SOL rent.

Sigues jove RE7→ per sempre SOL més. Sigues DO7 jove per sempre SOL més.



DO7 SOL RE7 SOL DO7→ SOL

RE7→ SOL DO7 SOL