MIVull un hort i una MI9casa, FA#7vull un llac i vull un SIcamp. REJa no tinc res a veure amb FA#el que hi ha aquí al meu voltant. MINo hi tinc res a MI9perdre i FA#7el que em diguin SIm’és igual, REjo només vull ser lliure FA#amb poca cosa per viure. MISé molt bé què vull senMI9tir quan FA#7dic que vull marSIxar. REAra que tothom crida ja no FA#vull ni opinar. MIUn mas que s’enfonsa i MI9un camí FA#7abandonat, SI REja fa temps m’estira, ja sé FA#què fer amb la vida.
En aquesta terra SImhi muntarem SOLmaj7un paradís, FA# en aquesta vida SImhi he vingut a ser SOLmaj7feliç, a ser FA#feliç!
MIMI9FA#7SIMIMI9FA#7SI MIMI9FA#7SIMIMI9FA#7SI
MIVull crear un lloc nou, MI9que potFA#7ser mai no hi ha haSIgut. REVull notar que el món es va FA#fer per ser viscut. MIVols venir amb mi i MI9ens posem a FA#7construir? SI RESi no fem una casa, serà un FA#palau amb un jardí. MII si ens paren l’obra perMI9què no teFA#7nim permís, SI REsegons com m’emprenyo i FA#me’n vaig a un altre país. MISembla estrany que tot es MI9torni tan, FA#7tan complicat! SI REEstic com una fera, ja no FA#puc tirar enrere.
En aquesta terra SImhi muntarem SOLmaj7un paradís, FA# en aquesta vida SImhi he vingut a ser SOLmaj7feliç, a ser FA#feliç!
MIMI9FA#7SIMIMI9FA#7SI MIMI9FA#7SIMIMI9FA#7SI
MISi la cosa falla, buscaMI9rem una alFA#7tra opció, SI REmuntaré una empresa, una FA#secta o una nació. MIBastiré defenses i moMI9dels de FA#7producció. SI RENomés volia una casa, però FA#em varen dir que no.
En aquesta terra SImhi muntarem SOLmaj7un paradís, FA# en aquesta vida SImhi he vingut a ser SOLmaj7feliç, a ser FA#feliç!