Per ser feliç (Acords)

Vull un hort i una casa, vull un llac i vull un camp

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MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI

MIVull un hort i una MI9casa, FA#7vull un llac i vull un SIcamp.
REJa no tinc res a veure amb FA#el que hi ha aquí al meu voltant.
MINo hi tinc res a MI9perdre i FA#7el que em diguin SIm’és igual,
REjo només vull ser lliure FA#amb poca cosa per viure.
MISé molt bé què vull senMI9tir quan FA#7dic que vull marSIxar.
REAra que tothom crida ja no FA#vull ni opinar.
MIUn mas que s’enfonsa i MI9un camí FA#7abandonat, SI
REja fa temps m’estira, ja sé FA#què fer amb la vida.

En aquesta terra SImhi muntarem SOLmaj7un paradís, FA#
en aquesta vida SImhi he vingut a ser SOLmaj7feliç, a ser FA#feliç!

MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI
MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI

MIVull crear un lloc nou, MI9que potFA#7ser mai no hi ha haSIgut.
REVull notar que el món es va FA#fer per ser viscut.
MIVols venir amb mi i MI9ens posem a FA#7construir? SI
RESi no fem una casa, serà un FA#palau amb un jardí.
MII si ens paren l’obra perMI9què no teFA#7nim permís, SI
REsegons com m’emprenyo i FA#me’n vaig a un altre país.
MISembla estrany que tot es MI9torni tan, FA#7tan complicat! SI
REEstic com una fera, ja no FA#puc tirar enrere.

En aquesta terra SImhi muntarem SOLmaj7un paradís, FA#
en aquesta vida SImhi he vingut a ser SOLmaj7feliç, a ser FA#feliç!

MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI
MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI

MISi la cosa falla, buscaMI9rem una alFA#7tra opció, SI
REmuntaré una empresa, una FA#secta o una nació.
MIBastiré defenses i moMI9dels de FA#7producció. SI
RENomés volia una casa, però FA#em varen dir que no.

En aquesta terra SImhi muntarem SOLmaj7un paradís, FA#
en aquesta vida SImhi he vingut a ser SOLmaj7feliç, a ser FA#feliç!

MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI
MI MI9 FA#7 SI MI MI9 FA#7 SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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