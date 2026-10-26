Per si demà no surt el sol (Acords)

Marxeu a poc a poc

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
SOLMarxeu a poc a poc,
que no s'adoni que estem REsols.
SOLM'allunyo del meu cos.
El teu batec ho inunda REtot.

I baLAsus4llem. LA
I baSOLllem sobre els records
i s'esvaeix la REmaj7por.

I baLAllem.
I baSOLllem aquells acords
com si fos el primer REcop.

Per si demà no surt el SOLsol,
per si demà s'esborra el REmón,
deixa que et parli de la LAsort.
Amor, t'esSOLtimo.
Potser no t'ho he dit REprou.

Per si demà no surt el SOLsol,
si se'ns emporta aquest REmaj7dolor,
agafa't fort a aquest seLAgon
que ens enSOLlaira
per començar de REnou.

SOL RE LA SOL RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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