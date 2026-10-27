Quan s'enfonsa
SI♭tot,
surten flors de les esquer
FAdes.
Els teus plors i els
DOmeus
humitegen el
REmterra.
La nostàlgia del mo
SI♭ment
vivim amb por de per
FAdre.
El teu foc i el
DOmeu
fan l'amor a la
REmguerra. SI♭ FA DO REm x2
Si vas fins a l'últim fa
SI♭nal,
t'emportes l'aire i a
FAprens,
tant si hi és com si no hi
DOés,
el teu perfum e
REmtern.
Tots els dies i
SI♭guals
no m'acaben servint per
FAres.
Tant si ve com si no
DOve,
em serveix un tros de
REmcel.
Quan s'enfonsa
SI♭tot,
surten flors de les esquer
FAdes.
Els teus plors i els
DOmeus
fan l'amor a la
REmguerra.
La nostàlgia del mo
SI♭ment
vivim amb por de per
FAdre.
El teu foc i el
DOmeu. SI♭ FA DO REm x2
Que les
SI♭cendres de l'ahir ens han fet ai FAxí,
la re
DOmor sentint cada cop que REmsento que visc.
Quan
SI♭ens toca allà al FAfons,
no som
DOmés que dos cors que REmcaminen.
Si s'esti
SI♭ma com més, un cop més que s'estima la vi FAda.
Per
SI♭tu, per FAmi,
xuta
DOrem les pedres del REmcamí.
Per
SI♭tu, per FAmi,
xuta
DOrem les pedres del REmcamí.
Per
SI♭tu, per FAmi,
xuta
DOrem les pedres del REmcamí.
Per
SI♭tu, per FAmi,
xuta
DOrem les pedres del REmcamí. SI♭ FA DO REm x2
Per
SI♭tu (per tu), per FAmi (per mi),
si s'es
DOtima com més, un cop més que s'estima la REmvida.
Per
SI♭tu (per tu), per FAmi (per mi),
quan ens
DOtoca allà al fons, no som més que dos cors que ca REmminen.
Quan s'enfonsa
SI♭tot,
surten flors de les esquer
FAdes.
Els teus plors i els
DOmeus
humitegen el
REmterra.
La nostàlgia del mo
SI♭ment
vivim amb por de per
FAdre.
El teu foc i el
DOmeu.
surten flors de les esquer
Els teus plors i els
humitegen el
La nostàlgia del mo
vivim amb por de per
El teu foc i el
fan l'amor a la
Si vas fins a l'últim fa
t'emportes l'aire i a
tant si hi és com si no hi
el teu perfum e
Tots els dies i
no m'acaben servint per
Tant si ve com si no
em serveix un tros de
Quan s'enfonsa
surten flors de les esquer
Els teus plors i els
fan l'amor a la
La nostàlgia del mo
vivim amb por de per
El teu foc i el
Que les
la re
Quan
no som
Si s'esti
Per
xuta
Per
xuta
Per
xuta
Per
xuta
Per
si s'es
Per
quan ens
Quan s'enfonsa
surten flors de les esquer
Els teus plors i els
humitegen el
La nostàlgia del mo
vivim amb por de per
El teu foc i el