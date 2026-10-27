Per tu (Acords)

Fa---- do---- sol---- lam---- // fa---- do---- sol---- mi----

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
FA DO SOL LAm FA DO SOL MI

LAmMires, obFAserves i veus DOque ets difeSOLrent,
LAmveus que no enFAcaixes amb la DOresta de la SOLgent,
LAmquan creguis FAque els teus somDOnis ja no es SOLcompliran,
LAmsi en comptes FAde la calma arDOriba el tempoSOLral.

Si el FAteu lloc SOLno trobes en la societat,
o et FAsents una MIombra en un dia ennuvolat.

Aquesta FAvida és DOper tu. SOLUohh uohh! LAmOhh!
FAAprèn a DOcréixer i somriu, batega fort,
obre el teu SOLcor, siMIgues feliç.

LAmSurts al carFArer amb tota DOinsegureSOLtat
LAmde no saber si FAestà bé el DOque has fet o faSOLràs.
LAmA cada FApas se’ns obre DOuna oporSOLtunitat,
LAmcorre, aproFAfita-la, ja DOno es repetiSOLrà.

Si el FAteu lloc SOLno trobes en la societat,
o et FAsents una MIombra en un dia ennuvolat.

FA LAm DO SOL FA LAm SOL MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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