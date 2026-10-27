FAmAdeu, rosa d'abril!
SI♭mAdeu, rosa encarFAmnada!
SI♭Demà, DOmlluny del teu RE♭roser,
DOmd'enyoraFAmment me moriré.
LA♭Quan et diRE♭ran la meva fi,
MI♭plora per mi, LA♭que per tu ploro;
DOplora per RE♭mi, mes dolçament,
MI♭que amargament no LA♭és el SOLmteu plor.
FAmEixuga el plor, DOno ploris gaire,
SI♭mque et MI♭marciria FAmel pas de l'aire.
FANo ploris gens; SI♭mno ploris, no.
DOPer tu i per mi, jo, que ja en sé,
SI♭mbé puc FAmplorar millor.
LAm SI♭m MI♭ DO LA♭ RE♭ MI♭ RE♭ FAm
FAmAdeu, rosa d'abril!
SI♭mAdeu, rosa encarFAmnada!
SI♭Demà, DOmlluny del teu RE♭roser,
DOmd'enyoraFAmment me moriré.
LA♭Quan et diRE♭ran la meva fi,
MI♭plora per mi, LA♭que per tu ploro;
DOplora per RE♭mi, mes dolçament,
MI♭que amargament no LA♭és el SOLmteu plor.
FAmEixuga el plor, DOno ploris gaire,
SI♭mque et MI♭marciria FAmel pas de l'aire.
FANo ploris gens; SI♭mno ploris, no.
DOPer tu i per mi, jo, que ja en sé,
SI♭mbé puc FAmplorar millor.
FANo ploris gens; SI♭mno ploris, no.
DOPer tu i per mi, jo, que ja en sé,
SI♭mbé puc FAmplorar millor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.