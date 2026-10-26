Per un tros del teu cos (Acords)

Per un amor tan tendre

Acords Acords
Lluís Llach
RE→ SOL→ RE x2

Per SOL→un aREmor tan tendre, SOL→ RE
què SOL→donaREria jo, SOL→ RE
SOLquè em deiLA→xaria REprendre
SOLper un tros LAdel teu REcos!

RE→ SOL→ RE x2

Com SOL→el pagès REque es lleva SOL→ RE
per SOL→a fer el REseu camp d'or, SOL→ RE
SOLjo et faLA→ria REmeva,
SOLet llaurariLAa el REcos.

SOL LA RE x4
RE→ SOL→ RE x2

Pels SOL→teus ulls REtan negres, SOL→ RE
jo SOL→apagariREa el sol; SOL→ RE
SOLque només LA→les esREtrelles
SOLfossin el LAteu bresREsol.

RE→ SOL→ RE x2

Junts SOL→faríem REla drecera SOL→ RE
caSOL→minant REsense por; SOL→ RE
SOLjo et trauriLA→a les REpedres,
SOLi el vent del LAnord, la REpols.

SOL LA RE x6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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