Tu
MIfila 28, primer lateral;
jo
SOL#mfila 32, et veig des de dalt. FA#m7No em coneixes, no et conec. FA#m7S'apaguen els llums, comença el concert, MIcauen cançons, el públic atent,
en
SOL#muna pregunta ens aixequem
i em
FA#m7mires i et miro enmig de la gent. FA#m7S'acosta el cantant just on estem. LANo et conec, però sé del cert
que a
MIvui la vida és millor,
que
DO#m7calli la resta del món,
no
LAmés tu i jo i una can SIsus4çó.
Pri
MImer va a per tu, se't posa davant,
a
SOL#mtota pantalla et fa confessar FA#m7just el mateix que poc després, FA#m7mort de vergonya, diré jo també.
Es
MIfa inevitable aquell final,
un
SOL#mdigne petó de musical.
I
FA#m7quan tothom s'oblida del joc, FA#m7em dius de veure'ns quan acabi tot. LANo et conec, però sé del cert
que a
MIvui la vida és millor,
que
DO#m7calli la resta del món,
no
LAmés tu i jo i una can SIsus4çó.
Que a
MIvui la vida és millor,
que
DO#m7calli la resta del món,
no
LAmés tu i jo i una can SIsus4çó.
I a
LAvui, tres anys MIdesprés,
tor
LAnem al mateix MIconcert LAjunts, per últim DO#m7cop. SOL#m
I
LAtot, i tot per una MIcançó.
(Una cançó,
DO#m7una cançó)
I
LAtot (una can SIsus4çó) per una MIcançó.
(Una can
DO#m7çó, una can LAçó)
(Una can
SIsus4çó) per una MIcançó.
(Una can
DO#m7çó, una cançó)
I
LAtot (una can SIsus4çó) per una MIcançó.
(Una can
DO#m7çó, una can LAçó)
(Una cançó) i
SIsus4tot per una MIcançó.
(Una can
DO#m7çó, una can LAçó)
(Una cançó) i
SIsus4tot per una MIcançó.
jo
en
i em
que a
que
no
Pri
a
Es
un
I
que a
que
no
Que a
que
no
I a
tor
I
(Una cançó,
I
(Una can
(Una can
(Una can
I
(Una can
(Una cançó) i
(Una can
(Una cançó) i