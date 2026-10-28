Per una cançó (Acords)

Tu fila 28, primer lateral

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa immortals
joan dausa immortals
Tu MIfila 28, primer lateral;
jo SOL#mfila 32, et veig des de dalt.
FA#m7No em coneixes, no et conec.

FA#m7S'apaguen els llums, comença el concert,
MIcauen cançons, el públic atent,
en SOL#muna pregunta ens aixequem
i em FA#m7mires i et miro enmig de la gent.

FA#m7S'acosta el cantant just on estem.

LANo et conec, però sé del cert
que aMIvui la vida és millor,
que DO#m7calli la resta del món,
noLAmés tu i jo i una canSIsus4çó.

PriMImer va a per tu, se't posa davant,
a SOL#mtota pantalla et fa confessar
FA#m7just el mateix que poc després,
FA#m7mort de vergonya, diré jo també.
Es MIfa inevitable aquell final,
un SOL#mdigne petó de musical.
I FA#m7quan tothom s'oblida del joc,
FA#m7em dius de veure'ns quan acabi tot.

LANo et conec, però sé del cert
que aMIvui la vida és millor,
que DO#m7calli la resta del món,
noLAmés tu i jo i una canSIsus4çó.
Que aMIvui la vida és millor,
que DO#m7calli la resta del món,
noLAmés tu i jo i una canSIsus4çó.

I aLAvui, tres anys MIdesprés,
torLAnem al mateix MIconcert
LAjunts, per últim DO#m7cop. SOL#m
I LAtot, i tot per una MIcançó.

(Una cançó, DO#m7una cançó)
I LAtot (una canSIsus4çó) per una MIcançó.
(Una canDO#m7çó, una canLAçó)
(Una canSIsus4çó) per una MIcançó.
(Una canDO#m7çó, una cançó)
I LAtot (una canSIsus4çó) per una MIcançó.
(Una canDO#m7çó, una canLAçó)
(Una cançó) i SIsus4tot per una MIcançó.
(Una canDO#m7çó, una canLAçó)
(Una cançó) i SIsus4tot per una MIcançó.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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