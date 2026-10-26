Per una copa (Acords)

Soc a la frontera entre el vici i el cel

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
LA RE→ MI

LASoc a la frontera entre el RE→vici i el MIcel,
LAno entenc i no entenc i no RE→entenc a la MIgent.
LAEm critiquen i em miren quan RE→jo estic aMIquí
LAfent amRE→biMIent.

LAOnes que penetren el RE→meu firmaMIment,
LAque s'encén, que s'encén, que m'exRE→plota la MIment.
LAUn deliri inconscient, un enigma RE→sense dubte indeMIcent
LAque acaba al pitRE→jor moMIment.

Per una LAcopa, un RE→lloc oMIbert,
per trobar un LAoasi dins RE→aquest deMIsert,
donaria cent, LApotser mil, potRE→ser tot el MIque
LAtinc. RE→ MI

LATanquen el garito i jo amb RE→aquest coloMIcón
LAno em toqueu els collons quan RE→comença lo MIbo.
LADemocràcia il·legal, RE→llei perverMIsa,
LAfalsa RE→moMIral!

LAVisca el president i visRE→ca la seva MIgent,
LAi brindem per la mare del RE→puto porMIter.
LAQue els ofeguin a tots en bidons RE→de mil litres o MImés
LAde whisky de RE→garraMIfón.

Per una LAcopa, un RE→lloc oMIbert,
per trobar un LAoasi dins RE→aquest deMIsert,
donaria cent, LApotser mil, potRE→ser tot el MIque
LAtinc. RE→ MI

LAOnes que penetren el RE→meu firmaMIment,
LAque s'encén, que s'encén, que m'exRE→plota la MIment.
LAUn deliri inconscient, un eRE→nigma sense dubMIte
LAinRE→deMIcent...

Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert,
per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps,
donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que
SItinc. MI→ FA#
Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert,
per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps,
donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que
SItinc. MI→ FA#

Tindràs poSIder, tinMI→dràs esFA#cuts,
tindràs governs, SIperò em MI→tindràs a FA#mi.
AboliciSIó, desMI→tituciFA#ó:
un pensament que SIno admet MI→als difeFA#rents.
LliberSItat del MI→meu FA#cos,
llibertat de SItriar no MI→a la guerFA#ra,
llibertat SIde consuMI→miciFA#ó.
Obrim les aiSIxetes de MI→la lliberFA#tat!

Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert,
per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps,
donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que
SItinc. MI→ FA#
Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert,
per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps,
donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que
SItinc. MI→ FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi