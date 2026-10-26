LASoc a la frontera entre el RE→vici i el MIcel, LAno entenc i no entenc i no RE→entenc a la MIgent. LAEm critiquen i em miren quan RE→jo estic aMIquí LAfent amRE→biMIent.
LAOnes que penetren el RE→meu firmaMIment, LAque s'encén, que s'encén, que m'exRE→plota la MIment. LAUn deliri inconscient, un enigma RE→sense dubte indeMIcent LAque acaba al pitRE→jor moMIment.
Per una LAcopa, un RE→lloc oMIbert, per trobar un LAoasi dins RE→aquest deMIsert, donaria cent, LApotser mil, potRE→ser tot el MIque LAtinc. RE→MI
LATanquen el garito i jo amb RE→aquest coloMIcón LAno em toqueu els collons quan RE→comença lo MIbo. LADemocràcia il·legal, RE→llei perverMIsa, LAfalsa RE→moMIral!
LAVisca el president i visRE→ca la seva MIgent, LAi brindem per la mare del RE→puto porMIter. LAQue els ofeguin a tots en bidons RE→de mil litres o MImés LAde whisky de RE→garraMIfón.
Per una LAcopa, un RE→lloc oMIbert, per trobar un LAoasi dins RE→aquest deMIsert, donaria cent, LApotser mil, potRE→ser tot el MIque LAtinc. RE→MI
LAOnes que penetren el RE→meu firmaMIment, LAque s'encén, que s'encén, que m'exRE→plota la MIment. LAUn deliri inconscient, un eRE→nigma sense dubMIte LAinRE→deMIcent...
Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert, per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps, donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que SItinc. MI→FA# Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert, per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps, donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que SItinc. MI→FA#
Tindràs poSIder, tinMI→dràs esFA#cuts, tindràs governs, SIperò em MI→tindràs a FA#mi. AboliciSIó, desMI→tituciFA#ó: un pensament que SIno admet MI→als difeFA#rents. LliberSItat del MI→meu FA#cos, llibertat de SItriar no MI→a la guerFA#ra, llibertat SIde consuMI→miciFA#ó. Obrim les aiSIxetes de MI→la lliberFA#tat!
Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert, per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps, donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que SItinc. MI→FA# Per una SIcopa, un MI→lloc oFA#bert, per seguir la SIfesta fins la MI→fi dels FA#temps, donaria cent, SIpotser mil, potMI→ser tot el FA#que SItinc. MI→FA#