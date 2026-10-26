MImHe marxat de tanSOLtes ciutats on m'haDOgués pogut queREdar, MImhe deixat a tanSOLta gent que podria DOhaver estiREmat. No reMImcordo quan vaig DOcomençar, s'ha MImfet llarg el DOcamí, però aREvui s'ha acabat, estic cansat, no vull marSImxar mai més d'aDOquí. Ja REno tinc temps per somiar, ja no tinc forces per lluitar.
MImÉs que enREcara no he doDOnat tot el que REtinc, MImés que enREcara no he perDOdut tot el que REtinc. Aquesta SOLnit vull REsentir DOel baREtec d'algun SOLcor, RE DOvull veure deREmà com surt el SOLsol, RE DOvull sentir un aRElè de molt a SOLprop, RE DOvull oblidar-ho REtot. Et MImdonaré el deu per cent del meu aREmor aquesta MImnit. SOLDORE
MImEl que escric no té SOLcap sentit, massa DOtard, massa REsol. MImNo tinc sort en aquesta SOLnit i aquest vers mor DOa poc a REpoc. He lleMImgit en algun DOlloc que la MImvida és de veriDOtat, no hem vinREgut aquí per somiar, això ho SImaprenem més DOtard. Només REfumo molt i dormo poc, però avui vull aturar-ho tot.
MImÉs que enREcara no he doDOnat tot el que REtinc, MImés que enREcara no he perDOdut tot el que REtinc. Aquesta SOLnit vull REsentir DOel baREtec d'algun SOLcor, RE DOvull veure deREmà com surt el SOLsol, RE DOvull sentir un aRElè de molt a SOLprop, RE DOvull oblidar-ho REtot. Et MImdonaré el deu per cent del meu aREmor aquesta MImnit. SOLDORE
DOHe senREtit la mort a MImprop, DOviatREjant contra la MImnit. DOLa carREretera em fa MImpor, no vull morir aiRExí.
MImGairebé no puc SOLcaminar, no puc DOmantenir-me REdret. MImEn quin hotel he SOLde naufragar, en quin DOllit acabaREré? Cada MImdia em sembla DOel mateix, jo MImdonc tot el que DOtinc, però deREmà hi haurà un altre concert, digueu-me el SImque espereu de DOmi. REFa tant temps que estic així, porto tantes nits sense dormir.
MImÉs que enREcara no he doDOnat tot el que REtinc, MImés que enREcara no he perDOdut tot el que REtinc. Aquesta SOLnit vull REsentir DOel baREtec d'algun SOLcor, RE DOvull veure deREmà com surt el SOLsol, RE DOvull sentir un aRElè de molt a SOLprop, RE DOvull oblidar-ho REtot. Et MImdonaré el deu per cent del meu aREmor aquesta MImnit.