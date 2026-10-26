Percentatges (Acords)

He marxat de tantes ciutats on m'hagués pogut quedar

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
MIm SOL DO RE MIm SOL DO RE

MImHe marxat de tanSOLtes ciutats on m'haDOgués pogut queREdar,
MImhe deixat a tanSOLta gent que podria DOhaver estiREmat.
No reMImcordo quan vaig DOcomençar, s'ha MImfet llarg el DOcamí,
però aREvui s'ha acabat, estic cansat,
no vull marSImxar mai més d'aDOquí.
Ja REno tinc temps per somiar, ja no tinc forces per lluitar.

MImÉs que enREcara no he doDOnat tot el que REtinc,
MImés que enREcara no he perDOdut tot el que REtinc.
Aquesta SOLnit vull REsentir DOel baREtec d'algun SOLcor, RE
DOvull veure deREmà com surt el SOLsol, RE
DOvull sentir un aRElè de molt a SOLprop, RE
DOvull oblidar-ho REtot.
Et MImdonaré el deu per cent del meu aREmor
aquesta MImnit. SOL DO RE

MImEl que escric no té SOLcap sentit, massa DOtard, massa REsol.
MImNo tinc sort en aquesta SOLnit i aquest vers mor DOa poc a REpoc.
He lleMImgit en algun DOlloc que la MImvida és de veriDOtat,
no hem vinREgut aquí per somiar, això ho SImaprenem més DOtard.
Només REfumo molt i dormo poc, però avui vull aturar-ho tot.

MImÉs que enREcara no he doDOnat tot el que REtinc,
MImés que enREcara no he perDOdut tot el que REtinc.
Aquesta SOLnit vull REsentir DOel baREtec d'algun SOLcor, RE
DOvull veure deREmà com surt el SOLsol, RE
DOvull sentir un aRElè de molt a SOLprop, RE
DOvull oblidar-ho REtot.
Et MImdonaré el deu per cent del meu aREmor
aquesta MImnit. SOL DO RE

DOHe senREtit la mort a MImprop,
DOviatREjant contra la MImnit.
DOLa carREretera em fa MImpor,
no vull morir aiRExí.

MImGairebé no puc SOLcaminar, no puc DOmantenir-me REdret.
MImEn quin hotel he SOLde naufragar, en quin DOllit acabaREré?
Cada MImdia em sembla DOel mateix, jo MImdonc tot el que DOtinc,
però deREmà hi haurà un altre concert, digueu-me el SImque espereu de DOmi.
REFa tant temps que estic així, porto tantes nits sense dormir.

MImÉs que enREcara no he doDOnat tot el que REtinc,
MImés que enREcara no he perDOdut tot el que REtinc.
Aquesta SOLnit vull REsentir DOel baREtec d'algun SOLcor, RE
DOvull veure deREmà com surt el SOLsol, RE
DOvull sentir un aRElè de molt a SOLprop, RE
DOvull oblidar-ho REtot.
Et MImdonaré el deu per cent del meu aREmor
aquesta MImnit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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