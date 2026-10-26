Perdó (Acords)

Vaig demanar perdó per sentir-me millor

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
MI5Vaig SI11demanar perdó LA9per sentir-me MI5millor.
Si existís SI11una manera LA9de poder tornar MI5enrere,
és aquella SI11sensació DO#mde que et cau LA9el món a sobre.
MI5És condició humana SI11equivocar-se MI5cada setmana!

Vaig plorar SI11abraçat a tu, LA9així fugien MI5les penes.
La neSI11cessitat LA9del plor és que et fa la MI5cara neta.
Si la lluna SI11va de dol i DO#mel desconsol LA9t’envolta,
MI5plora i queixa’t, SI11somriu i canta, MI5així la boira s’escampa.

FA#m DO#m FA#m DO#m FA#m DO#m FA#m DO#m
FA#m DO#m FA#m DO#m FA#m DO#m FA#m DO#m

MI5Vaig SI11demanar perdó, LA9no ho podia fer MI5pitjor.
Com que no hi ha SI11cap manera LA9de deixar-ho tot MI5com era,
vaig escriure SI11la cançó DO#mper poder LA9recordar el dia.
MI5Ai! Que si m’hi SI11trobés ara, MI5dos cops més m’ho pensaria...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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