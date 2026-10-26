MI5Vaig SI11demanar perdó LA9per sentir-me MI5millor. Si existís SI11una manera LA9de poder tornar MI5enrere, és aquella SI11sensació DO#mde que et cau LA9el món a sobre. MI5És condició humana SI11equivocar-se MI5cada setmana!
Vaig plorar SI11abraçat a tu, LA9així fugien MI5les penes. La neSI11cessitat LA9del plor és que et fa la MI5cara neta. Si la lluna SI11va de dol i DO#mel desconsol LA9t’envolta, MI5plora i queixa’t, SI11somriu i canta, MI5així la boira s’escampa.
MI5Vaig SI11demanar perdó, LA9no ho podia fer MI5pitjor. Com que no hi ha SI11cap manera LA9de deixar-ho tot MI5com era, vaig escriure SI11la cançó DO#mper poder LA9recordar el dia. MI5Ai! Que si m’hi SI11trobés ara, MI5dos cops més m’ho pensaria...