LA
Correm i LAno sabem per què,
nosaltres i LAels altres també.
Tant és a LAprop o lluny,
si anem aLAvall o amunt.
Correm, com LAlladres a la nit,
com aniLAmals amenaçats,
robant el FA#mtemps al temps
que SIpassarem corrent.
Correm per LAestar junts, correm per escapar.
Per MIarribar els primers, passem de llarg
del que desREprés voldrem recuperar.
Correm per LAno fer tard, però quan ja és tard també,
en una MIcursa que no guanyarem
fins que no REens aturem.
Vine amb mi i anem junts a perdre el LAtemps.
Diem que el LAtemps passa volant,
però som noLAsaltres que passem
volant per LAtot arreu,
volant i LAno aterrem.
Jo vull beLAsar-te a poc a poc,
viure un insLAtant atemporal,
deixar una emFA#mpremta allà
on he volSIgut estar.
Deixem que LAcremi el foc!
Deixem que es LAfongui el gel!
Deixem que MIvessi l'aigua de la font!
Deixem la REroba estesa si ara plou!
Deixem esLAcapar els trens
i deixem LAque els ocells
mengin la MIfruita que va madurant
i avui no REcollirem!
Vine amb mi i anem junts a perdre el LAtemps.
FA#m SI MI
Deixem que LAcremi el foc!
Deixem que es LAfongui el gel!
Deixem que MIvessi l'aigua de la font!
Deixem la REroba estesa si ara plou!
Deixem esLAcapar els trens
i deixem LAque els ocells
mengin la MIfruita que va madurant
i avui no REcollirem!
Vine amb mi i anem junts a perdre el LAtemps.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.