DOVaig caminant pel carSOLrer del Pecat. LAmJa fa més d'una hora FAque me l'he SOLpapeDOjat. Tot això em sembla un SOLxic agobiant, LAmperò els col·legues diuen FAque és al·SOLluciDOnant. Uns moments després va i SOLgiro el cap, LAmi els col·legues FAs'han eSOLvapoDOrat. Era l'últim que em poSOLdia passar, LAmdoncs portaven tot el FAcosto i SOLtot el DOmam. SOL
DOFa tres hores que me SOLl'he papejat. LAmJa no sé si soc a FASitges o a SOLStalinDOgrad. N'estic fins als trons d'esSOLtar disfressat. LAmTot em pica i acaFAbo de SOLperdre el turDObant. No sé si m'ho estic iSOLmaginant, LAmperò crec que totFAhom m'esSOLtà miDOrant. Vull entrar en un pub, doncs SOLm'estic pixant, LAmperò quan ho he intentat, alFAgun gai m'ha SOLfotut DOmà. SOL
FAPerdut al SOLmig de Sitges, de DOtripi, i SOLés carnaLAmval, FAcaminant cap aSOLmunt, FAcaminant cap aSOLvall. FAPerdut al SOLmig de Sitges, de DOtripi, i SOLés carnaLAmval. FAAixò em passa SOLper fer l'aniDOmal. SOL
DOFa set hores que me SOLl'he papejat. LAmGràcies a Déu, el coFAlocón ja SOLm'ha baiDOxat. Ara soc al bar foSOLtent-me un tallat LAmi el carrer sembla un esFAcenari SOLfelliniDOà. Quasi tothom se les SOLha pirat, LAmnomés queden FAquatre arSOLrepleDOgats. Tinc el cos una miSOLqueta xafat, LAmperò en comparació el FAtinc molt miSOLllor que el DOcap. SOL
FAPerdut al SOLmig de Sitges, de DOtripi, i SOLés carnaLAmval, FAcaminant cap aSOLmunt, FAcaminant cap aSOLvall. FAPerdut al SOLmig de Sitges, de DOtripi, i SOLés carnaLAmval. FAAixò em passa SOLper fer l'aniDOmal. SOL
FAPerdut al SOLmig de Sitges, de DOtripi, i SOLés carnaLAmval, FAcaminant cap aSOLmunt, FAcaminant cap aSOLvall. FAPerdut al SOLmig de Sitges, de DOtripi, i SOLés carnaLAmval. FAAixò em passa SOLper fer l'aniDOmal. SOL
FAAixò em passa SOLper fer l'aniDOmal. SOL FAAixò em passa SOLper fer l'aniDOmal. SOLDO