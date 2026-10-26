SIm SOL LA MIm
SImCom un déu caiSOLgut,
SIml'home avui trist, perdut.
SOLCom un àngel no fet,
LAbuscant-se sense no trobar res.
SImCom un SOLdéu no fet,
MImcom un ànSImgel caigut.
MImI la vida sembla esSImtranya,
MImi la mort és espeSImrada.
SOLI quin és el temps,
LAi quin el sentit?
SImCaminem SOLperduts,
SImsols, caminem.
SOLCom un home sol.
SOLCom un déu caigut,
MImcaminem perSImduts.
MImI la vida sembla esSImtranya,
MImi la mort és espeSImrada.
SOLI quin és el temps,
LAi quin el sentit?
SImCom un SOLdéu no fet,
MImcom un àngel caiSImgut,
SOLcaminem perduts.
MImCaminem perSImduts.
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