SIm SOL LA MIm



SIm Com un déu cai SOL gut,

SIm l'home avui trist, perdut.

SOL Com un àngel no fet,

LA buscant-se sense no trobar res.



SIm Com un SOL déu no fet,

MIm com un àn SIm gel caigut.



MIm I la vida sembla es SIm tranya,

MIm i la mort és espe SIm rada.

SOL I quin és el temps,

LA i quin el sentit?



SIm Caminem SOL perduts,

SIm sols, caminem.



SOL Com un home sol.

SOL Com un déu caigut,

MIm caminem per SIm duts.



MIm I la vida sembla es SIm tranya,

MIm i la mort és espe SIm rada.

SOL I quin és el temps,

LA i quin el sentit?



SIm Com un SOL déu no fet,

MIm com un àngel cai SIm gut,

SOL caminem perduts.



MIm Caminem per SIm duts.