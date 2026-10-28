LAmEnFAtre galàxies i mons apagats,
LAmenFAtre satèl·lits perduts,
LAmla FATerra em sembla un immens paradís
LAmara FAque tot ha acabat.
LAmLes FAcames em fan figa, no puc seguir,
LAmsenFAto el meu cos atrofiat.
LAmDeFAsesperat, intento connectar
LAmels FAcables auriculars.
DOPerSOLduts al mig de l'espai,
LAmsenFAse el teu telèfon a mà,
DOperSOLduts al mig de l'espai,
LAmja FAno ens podrem comunicar.
DOPerSOLduts al mig de l'espai,
LAmsenFAse el teu telèfon a mà,
DOperSOLduts al mig de l'espai,
LAmja FAno ens podrem comunicar.
LAmLa FAnau s'escapa del control radar,
LAmfaFAllen els commutadors.
LAmÉs FAevident que els càlculs no han donat
LAmel reFAsultat esperat.
LAmEl FAcosmos no resulta esperançador,
LAmno FAem queda cap salvació.
LAmM'aFAgradaria almenys poder-te explicar
LAmper FAquè no vinc a sopar.
DOPerSOLduts al mig de l'espai,
LAmsenFAse el teu telèfon a mà,
DOperSOLduts al mig de l'espai,
LAmja FAno ens podrem comunicar.
LAmEnFAtre galàxies i mons apagats,
LAmenFAtre satèl·lits perduts,
LAmla FATerra em sembla un immens paradís
LAmara FAque tot ha acabat.
LAmLes FAcames em fan figa, no puc seguir,
LAmsenFAto el meu cos atrofiat.
LAmDeFAsesperat, intento connectar
LAmels FAcables auriculars.
DOPerSOLduts al mig de l'espai,
LAmsenFAse el teu telèfon a mà,
DOperSOLduts al mig de l'espai,
LAmja FAno ens podrem comunicar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.