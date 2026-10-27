MIm SOL RE
MImSaps molt bé que és difícil el caSOLmí RE
DOfins a aquella terREra promeMImsa.
Saps molt bé que mai no has de mirar SOLenrere RE
DOo els teus somnis REmoriran. MIm
DOPartiré REcap a llocs desconeMImguts
DOamb orREgull i vaMImlor.
DOTornaREré SOLbrut i FA#/REabatut, MIm
DOperò amb un somriure en el REcor.
DOPereSOLgrí, buscant REel teu MImdestí,
DOla soleSOLdat és el caREmí.
DOPeregrí, SOLenmig REd’un labeMImrint
DOon el SOLcentre es troba a REdins teu.
DOSaps molt bé que sense tu jo no soc SOLres, RE
DOperò és el meu REsomni de croada. MIm
DOSaps molt bé que pot ser avui l’última SOLnit RE
DOdel nostre REtemps i el nostre esMImpai.
DOAl minoREtaure venceMImré
DOa la REcosta de la MImmort.
DOEl teu REfil m’aSOLjudaFA#/RErà a troMImbar
DOel camí de reREtorn.
DOPereSOLgrí, buscant REel teu MImdestí,
DOla soleSOLdat és el caREmí.
DOPeregrí, SOLenmig REd’un labeMImrint
DOon el SOLcentre es troba a REdins teu.
DO RE MIm DO RE MIm DO RE SOL FA#/RE MIm DO RE
MIm SIm RE LA SI DO SOL MIm
MIm SIm RE LA SI DO SOL MIm
SImArribant al DOfinal del camí, ja sé SOLqui soc, ja sé el que REvull;
SImtornaré per DOtornar a començar semSOLpre amb tu al meu cosREtat.
DOPereSOLgrí, buscant REel teu MImdestí,
DOla soleSOLdat és el caREmí.
DOPeregrí, SOLenmig REd’un labeMImrint
DOon el SOLcentre es troba a REdins teu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.