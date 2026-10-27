Peregrí (Acords)

Saps molt bé que és difícil el camí

Acords Acords
Legendari
legendari terra de somiadors
legendari terra de somiadors
MIm SOL RE

MImSaps molt bé que és difícil el caSOLRE
DOfins a aquella terREra promeMImsa.
Saps molt bé que mai no has de mirar SOLenrere RE
DOo els teus somnis REmoriran. MIm

DOPartiré REcap a llocs desconeMImguts
DOamb orREgull i vaMImlor.
DOTornaRESOLbrut i FA#/REabatut, MIm
DOperò amb un somriure en el REcor.

DOPereSOLgrí, buscant REel teu MImdestí,
DOla soleSOLdat és el caREmí.
DOPeregrí, SOLenmig REd’un labeMImrint
DOon el SOLcentre es troba a REdins teu.

DOSaps molt bé que sense tu jo no soc SOLres, RE
DOperò és el meu REsomni de croada. MIm
DOSaps molt bé que pot ser avui l’última SOLnit RE
DOdel nostre REtemps i el nostre esMImpai.

DOAl minoREtaure venceMIm
DOa la REcosta de la MImmort.
DOEl teu REfil m’aSOLjudaFA#/RErà a troMImbar
DOel camí de reREtorn.

DOPereSOLgrí, buscant REel teu MImdestí,
DOla soleSOLdat és el caREmí.
DOPeregrí, SOLenmig REd’un labeMImrint
DOon el SOLcentre es troba a REdins teu.

DO RE MIm DO RE MIm DO RE SOL FA#/RE MIm DO RE

MIm SIm RE LA SI DO SOL MIm
MIm SIm RE LA SI DO SOL MIm

SImArribant al DOfinal del camí, ja sé SOLqui soc, ja sé el que REvull;
SImtornaré per DOtornar a començar semSOLpre amb tu al meu cosREtat.

DOPereSOLgrí, buscant REel teu MImdestí,
DOla soleSOLdat és el caREmí.
DOPeregrí, SOLenmig REd’un labeMImrint
DOon el SOLcentre es troba a REdins teu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi