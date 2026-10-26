Intro:
LAm SOL LAm SOL x2 LAmLes notí SOLcies LAmdiuen que ha arri SOLbat FAde molt lluny a SOLquest matí FAel setembre SOLsense pietat. LAmCau la SOLpluja LAmque mu SOLllarà FAles paraules SOLque t'escric, FAhi fondrà la SOLneu del teu LAmpaís. SOLOo FAoh! Mentre jo t'es SOLcric cartes d'a LAmmor. SOLOo FAoh! Avui t'es SOLcriuré cartes d'a LAmmor. DOMentrestant en la dis SOLtància, LAmhi ha qui vol canviar-ho FAtot. DODiuen que a la Rússia SOLblanca LAmens preparen un nou FAmón.
Jo omplo
SOLpàgines en blanc, en blanc,
pàgines en blanc amb el teu
LAmnom.
Potser un
SOLdia LAmla teva SOLveu FAarribi de SOLl'infinit FAi sigui el SOLvent del meu LAmpaís. SOLOo FAoh! Mentre jo t'es SOLcric cartes d'a LAmmor. SOLOo FAoh! Avui t'es SOLcriuré cartes d'a LAmmor. DOMentrestant en la dis SOLtància, LAmhi ha qui vol canviar-ho FAtot. DODiuen que a la Rússia SOLblanca LAmens preparen un nou FAmón.
Jo omplo
SOLpàgines en blanc, en blanc,
pàgines en blanc amb el teu
LAmnom. LAm SOL LAm SOL x4
Jo omplo
pàgines en blanc amb el teu
Potser un
Jo omplo
pàgines en blanc amb el teu