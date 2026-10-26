Perestroika (Acords)

Les notícies diuen que ha arribat

Acords Acords
Sau
Intro: LAm SOL LAm SOL x2

LAmLes notíSOLciesLAmdiuen que ha arriSOLbat
FAde molt lluny aSOLquest matí
FAel setembre SOLsense pietat.
LAmCau la SOLplujaLAmque muSOLllarà
FAles paraules SOLque t'escric,
FAhi fondrà la SOLneu del teu LAmpaís.

SOLOoFAoh! Mentre jo t'esSOLcric cartes d'aLAmmor.
SOLOoFAoh! Avui t'esSOLcriuré cartes d'aLAmmor.

DOMentrestant en la disSOLtància,
LAmhi ha qui vol canviar-ho FAtot.
DODiuen que a la Rússia SOLblanca
LAmens preparen un nou FAmón.
Jo omplo SOLpàgines en blanc, en blanc,
pàgines en blanc amb el teu LAmnom.

Potser un SOLdia LAmla teva SOLveu
FAarribi de SOLl'infinit
FAi sigui el SOLvent del meu LAmpaís.

SOLOoFAoh! Mentre jo t'esSOLcric cartes d'aLAmmor.
SOLOoFAoh! Avui t'esSOLcriuré cartes d'aLAmmor.

DOMentrestant en la disSOLtància,
LAmhi ha qui vol canviar-ho FAtot.
DODiuen que a la Rússia SOLblanca
LAmens preparen un nou FAmón.
Jo omplo SOLpàgines en blanc, en blanc,
pàgines en blanc amb el teu LAmnom.

LAm SOL LAm SOL x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi