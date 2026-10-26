MIClava els peus a terra si sents que el cap se te'n va. DeiLAxa que t'acompanyi en el SOL#m→viatSIge. MICap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals, el LAtemps no borrarà les nosSOL#m→tres pasSIses.
Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que no s'ha de SIfer, serem perLAfectes, MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent, serem lleLAgenda.
MIDO#mSILAMI→SI x2
MISón les cicatrius les que ens ensenyen el que som. LAMai ens rendirem al pas dels SOL#m→dies. SI MID'aurores boreals i amors perduts en el record, LApodem aprendre'n més que de mil SOL#m→llibres. SI
Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que no s'ha de SIfer, serem perLAfectes, MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent, serem lleLAgenda.
MIDO#mSILAMI→SI x2
LATots els prinFA#mcipisSOL#mque m'has doLAnat, vull tornar FA#ma viure'ls SOL#mal teu cosLAtat.
Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que no s'ha de SIfer, serem perLAfectes, MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent, serem lleLAgenda. Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que no s'ha de SIfer, serem perLAfectes, MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent, serem lleLAgenda.