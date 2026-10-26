Perfectes (Acords)

Clava els peus a terra si sents que el cap se te'n va

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
MI DO#m SI LA MI→ SI x2

MIClava els peus a terra si sents que el cap se te'n va.
DeiLAxa que t'acompanyi en el SOL#m→viatSIge.
MICap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals,
el LAtemps no borrarà les nosSOL#m→tres pasSIses.

Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que
no s'ha de SIfer, serem perLAfectes,
MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent,
serem lleLAgenda.

MI DO#m SI LA MI→ SI x2

MISón les cicatrius les que ens ensenyen el que som.
LAMai ens rendirem al pas dels SOL#m→dies. SI
MID'aurores boreals i amors perduts en el record,
LApodem aprendre'n més que de mil SOL#m→llibres. SI

Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que
no s'ha de SIfer, serem perLAfectes,
MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent,
serem lleLAgenda.

MI DO#m SI LA MI→ SI x2

LATots els prinFA#mcipisSOL#mque m'has doLAnat,
vull tornar FA#ma viure'ls SOL#mal teu cosLAtat.

Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que
no s'ha de SIfer, serem perLAfectes,
MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent,
serem lleLAgenda.
Serem l'eMIxemple de DO#mtot el que
no s'ha de SIfer, serem perLAfectes,
MIsempre caDO#mminarem contracorSIrent,
serem lleLAgenda.

MI DO#m SI LA MI→ SI x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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