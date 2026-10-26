Però mai tu (Acords)

Surto a la nit, dissabte, de gresca

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto lax n busto
lax n busto lax n busto
DO FA SOL

DOSurto a la nit, dissabte, de gresca;
DOveig una xicota, nano, vols festa?
FAElla em fa peSOLtons, però mai-ai DOtu.

DOI al dia següent, a casa de ressaca,
DOel telèfon sona, el cap em matxaca:
FAera la RoseSOLta, però mai-ai DOtu.
Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu,
però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.

DOAgafo la caçadora i surto cap al carrer,
DOvaig on hi hagi marxa, potser allí t'hi trobaré.
FAElles sí que hi són. SOLSí! Però mai-ai DOtu.

DOI quan estic al curro. Ai! No vegis quin merder:
DOla Marta i la Roseta, les dues al mateix temps.
FAElles sí que veSOLnen. Sí! Però mai-ai DOtu.
Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu,
però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.

DORecordo quan anàvem a l'estiu cap a la platja,
DOcaminant sense sabates, mentre un bon racó trobàvem a les
FA→SOLnits. Estava boig per DOtu.

DOVa ser un estiu humit, i no és pel temps, pel que jo dic,
DOsinó per tu i per mi a la platja i les històries que ens muntàvem
FAd'amaSOLgat. Estic penjat per DOtu.
Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu,
però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai LAmtu.
PerREquè no truques SOLja? No puc DOmés!

DO FA SOL

Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu,
però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu. FA SOL

DOJa estic fart, ja no aFA→guanto SOLmés,
DOtruca'm ja d'un cop, doncs jo no FA→ho faSOLré.
DOSaps molt bé que encara FA→pots esSOLtar
DOa FA→SOLtemps.

Deixa DOja el teu nòvio i els teus amants,
deixa ja la cuina i el DO7rentaplats,
vine amb FAmi a la platja, SOLfem un mai i a voDOlar.

Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu,
però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.
Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu,
però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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