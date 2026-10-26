DOSurto a la nit, dissabte, de gresca; DOveig una xicota, nano, vols festa? FAElla em fa peSOLtons, però mai-ai DOtu.
DOI al dia següent, a casa de ressaca, DOel telèfon sona, el cap em matxaca: FAera la RoseSOLta, però mai-ai DOtu. Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu, però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.
DOAgafo la caçadora i surto cap al carrer, DOvaig on hi hagi marxa, potser allí t'hi trobaré. FAElles sí que hi són. SOLSí! Però mai-ai DOtu.
DOI quan estic al curro. Ai! No vegis quin merder: DOla Marta i la Roseta, les dues al mateix temps. FAElles sí que veSOLnen. Sí! Però mai-ai DOtu. Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu, però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.
DORecordo quan anàvem a l'estiu cap a la platja, DOcaminant sense sabates, mentre un bon racó trobàvem a les FA→SOLnits. Estava boig per DOtu.
DOVa ser un estiu humit, i no és pel temps, pel que jo dic, DOsinó per tu i per mi a la platja i les històries que ens muntàvem FAd'amaSOLgat. Estic penjat per DOtu. Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu, però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai LAmtu. PerREquè no truques SOLja? No puc DOmés!
DOFASOL
Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu, però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu. FASOL
DOJa estic fart, ja no aFA→guanto SOLmés, DOtruca'm ja d'un cop, doncs jo no FA→ho faSOLré. DOSaps molt bé que encara FA→pots esSOLtar DOa FA→SOLtemps.
Deixa DOja el teu nòvio i els teus amants, deixa ja la cuina i el DO7rentaplats, vine amb FAmi a la platja, SOLfem un mai i a voDOlar.
Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu, però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu. Però mai-ai FAtu,SOLperò mai-ai DOtu, però mai-ai. FATuuuSOLuu! Però mai-ai DOtu.