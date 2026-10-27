La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DOmPlovia, aquell dia, FAmperquè vull! DOmPerquè tinc ganes que ploSOLgués! DOmSortia ella de casa. FAmPerquè vull! DOmPerquè tinc ganes que sorSOLtís! DOmTenia jo un paraigua. FAmPerquè vull! DOmPerquè tinc ganes de teSOLnir!
DOmVa arrapar-se a mi. FAmPerquè vull! DOmPerquè tinc ganes d'estiSOLmar! DOmVam viure un món preciós. FAmPerquè vull! DOmPerquè tinc ja ganes de viuSOLre! DOmDesprés vàrem parlar. FAmPerquè vull! DOmPerquè tinc ganes de parSOLlar!
FAmVam volar pel DOmmón. Perquè vull! FAmPerquè tinc ganes de voDOmlar! FAmVam sentir un món DOmnou. Perquè vull! LA♭Perquè no m'agrada aSOLquest!
DOmFAmDOmSOL x4
DOmVam veure que és miFAmllor. Perquè vull! DOmPerquè sé que és miSOLllor! DOmVam menjar el més FAmbo. Perquè vull! DOmPerquè sé que es pot menSOLjar! DOmVam viure amb gent preciFAmosa. Perquè vull! DOmPerquè estic tip de la contràriSOLa!
FAmTot era meraveDOmlla. Perquè vull! FAmPerquè estic fart de DOmfàstics! FAmTot era de tothom. DOmPerquè vull! LA♭Perquè tot és de SOLtots!
DOmI acabe la cançó. FAmPerquè vull! DOmTot comença en un maSOLteix. LA♭SI♭DO