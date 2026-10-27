Pessebre ideal (Acords)

Ja hi som tots a casa: aquesta nit és especial

Acords Acords
Strombers
LAm FA SOL LAm
DOJa hi som tots a casa: aquesta nit és especial.
LAmLa taula ja és parada per tots els comensals.
DONo oblidem que algú se’n cuida, no hi falta cap detall.
LAmL’espelma és ben encesa i del forn en surt un gall.
SOLI ara plouen taps de cava i FAsomriuen serDOpentines per totSOLhom.
SOLAquesta nit
va per aquells que volFAdrien DOi no poden SOLsentir l’alegria
DOque hi ha aquí.

DO LAm

DOL'àvia és sempre la més sàvia,
DOamb l’alcohol s’hi ha ben regalat.
LAmCada plat porta all i oli i doble de conyac.
DOEt dono l’alè amb què podria tombar un general.
LAmI avui no es lliga ni de conya, però és la nit de Nadal.
SOLI com sempre tots els joves FAse’n van amb el DOtiet casat
SOLcap al bar, ben destil·lats.
Em beuré l’enteniment i em FAmenjaré la meDOva gent SOLa petons.

Fum, fum, fum! CigarFArets de xocolaDOta.
SOLFum, fum, fum! Que no hi falFAti estrella a aDOquest Nadal,
SOLcom cal, perquè arribin FAels camells aquí DOal portal
LAmi gaudim com MImels reis FAd’un SOLpesseDObre ideal!

SOLBon pedal! Tots FAels dies, tots DOels anys.
SOLBon pedal! FAAmb família i amb DOcompanys.
SOLBon pedal! Tots FAels pobles, tots DOels mars.
SOLBon pedal! I feliç DOany nou!

LAmLalaFAlaSOLllalaLAmlalla!
LalaFAlaSOLlallalalla!
LAmLalaFAllaSOLlaSOL#llalaLAmllalalala!
LalaFAlaSOLlalalalala!

LAm FA SOL LAm
FA SOL
LAm FA SOL SOL# LAm
FA SOL

Fum, fum, fum! CigarFArets de xocoDOlata.
SOLFum, fum, fum! Que no hi FAfalti estrella a aDOquest Nadal,
SOLcom cal, perquè arribin FAels camells aquí DOal portal
LAmi gaudim com MImels reis FAd’un pesSOLsebre DOideal!

SOLBon pedal! Tots FAels dies, tots DOels anys.
SOLBon pedal! FAAmb família i amb DOcompanys.
SOLBon pedal! Tots FAels pobles, tots DOels mars.
SOLBon pedal! I feliç DOany nou!

LAmLalaFAlaSOLllalaLAmlalla!
LalaFAlaSOLlallalalla!
LAmLalaFAllaSOLlaSOL#llalaLAmllalalala!
LalaFAlaSOLlalalalala!

LAm(DiMImuen LAmque MImper NaLAmdal, MImcaFAda oSOLvella al seu corral.
LAmDiMImuen, LAmdiMImuen, LAmdiMImuen. FA SOL
LAmPeMImLAmjo MImme’n LAmvaig MImde FAfesSOLta!)

LAm FA SOL LAm
FA SOL
LAm FA SOL SOL# LAm
FA SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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