Pessigolles (Acords)

Res hi ha en el món

Acords Acords
Jaume Barri

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭Res hi ha en el món
que a mi m’aLA♭mgradi tant
com aSIquella sensació que sento
SI♭quan les teves MI♭mmans
s’aSOL♭mcosten a sota el meu RE♭braç,
FAmuna a sota cada SI♭mbraç,
i els MI♭mdits es belluguen
com LA♭gotes de pluja.

PessigoFAmlles!
SI♭mLes escamparem pel FAmmón!
SembraSOL♭rem les rialles
pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes.
PessiRE♭goFAmlles!
SI♭mLes escamparem pel FAmmón!
SembraSOL♭rem les rialles
pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes.
PessiRE♭goFAmlles!
SI♭mLes escamparem pel FAmmón!
SembraSOL♭rem les rialles
pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes.
PessiRE♭goFAmlles!
SI♭mLes escamparem pel FAmmón!
SembraSOL♭rem les rialles
pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes.

RE♭Potser demà, quan el cel LA♭msigui clar,
tots els SInens d’aquest planeta
es llevaSI♭ran amb dues MI♭mmans,
que s’aSOL♭mcosten a sota el seu RE♭braç
FAmuna a sota cada SI♭mbraç,
i riuMI♭mran de valent,
LA♭fins que torni a ser RE♭clar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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