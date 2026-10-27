La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭Res hi ha en el món que a mi m’aLA♭mgradi tant com aSIquella sensació que sento SI♭quan les teves MI♭mmans s’aSOL♭mcosten a sota el meu RE♭braç, FAmuna a sota cada SI♭mbraç, i els MI♭mdits es belluguen com LA♭gotes de pluja.
PessigoFAmlles! SI♭mLes escamparem pel FAmmón! SembraSOL♭rem les rialles pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes. PessiRE♭goFAmlles! SI♭mLes escamparem pel FAmmón! SembraSOL♭rem les rialles pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes. PessiRE♭goFAmlles! SI♭mLes escamparem pel FAmmón! SembraSOL♭rem les rialles pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes. PessiRE♭goFAmlles! SI♭mLes escamparem pel FAmmón! SembraSOL♭rem les rialles pels RE♭camps i les munLA♭7tanyes.
RE♭Potser demà, quan el cel LA♭msigui clar, tots els SInens d’aquest planeta es llevaSI♭ran amb dues MI♭mmans, que s’aSOL♭mcosten a sota el seu RE♭braç FAmuna a sota cada SI♭mbraç, i riuMI♭mran de valent, LA♭fins que torni a ser RE♭clar.