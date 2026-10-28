RE
REEnmig del pit, hi tenc
LA7una finestra REblava
REoberta sobre el port
LA7d'una illa blanREca,
i et mostrarà SImla mar,
FA#7tempesta i SImcalma,
LAtempesta i REcalma.
REDins el meu pit, hi tenc
LAla meva cambra. RE
REObri la porta al fons,
LA7sentiràs LAl'aiREre,
entraràs al SImjardí,
FA#7petita esSImtança,
LApetita esREtança.
REEnmig dels tarongers,
LAuna font raja. RE
REEscolta la cançó
LA7que la font canREta
i et dirà molt SImbaixet
FA#7que l'amor SImpassa,
LAque l'amor REpassa.
REEnmig el pit, hi tenc
LAcom dolça marREca
REla teva mà, amic,
LAcoloma blanca. RE
Ben endins del SImxiprer,
FA#7nia la garSImsa,
LAnia la garREsa.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.