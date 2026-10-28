Petita estança (Acords)

Enmig del pit, hi tenc

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet alenar
maria del mar bonet alenar
RE

REEnmig del pit, hi tenc
LA7una finestra REblava
REoberta sobre el port
LA7d'una illa blanREca,
i et mostrarà SImla mar,
FA#7tempesta i SImcalma,
LAtempesta i REcalma.

REDins el meu pit, hi tenc
LAla meva cambra. RE
REObri la porta al fons,
LA7sentiràs LAl'aiREre,
entraràs al SImjardí,
FA#7petita esSImtança,
LApetita esREtança.

REEnmig dels tarongers,
LAuna font raja. RE
REEscolta la cançó
LA7que la font canREta
i et dirà molt SImbaixet
FA#7que l'amor SImpassa,
LAque l'amor REpassa.

REEnmig el pit, hi tenc
LAcom dolça marREca
REla teva mà, amic,
LAcoloma blanca. RE
Ben endins del SImxiprer,
FA#7nia la garSImsa,
LAnia la garREsa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi