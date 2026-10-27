Petits esquinços ft Mireia Vives (Acords)

Quan l’alegria es fa carn

Acords Acords
Borja Penalba

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭ FA SI♭ x2

Quan l’alegria es fa MI♭carn
i t’assalta els dies SI♭grisos
amb el seu somriure MI♭blanc
que confon tots els SOLmmatisos
FAi posa en verd el baSOLmlanç
FAsense demanar perSI♭misos
a l’esclatant clareMI♭dat
de dos cossos insubFAmiMI♭sos
SI♭que es confien a FAl’atMI♭zar
SI♭entre els falsos paraREmdisos
MI♭que ens vol vendre la ciuSI♭tat.

DOm7 SI♭ DOm7

SI♭Quan febrer regala els MI♭dons
d’una primavera enSI♭cesa
que convida a confessiMI♭ons
sense calma i senSOLmse presa
FAi fem dels minuts coSOLmlors
FAper pintar la nostra enSI♭tesa
per damunt les precauciMI♭ons
que ens ofereix la trisFAteMI♭sa
SI♭dispersant arreu FAllaMI♭vors
SI♭que convoquen a la REmsembra
MI♭sense urgència i sense SI♭pors.

Quan l’impuls és l’afaMI♭lac
que ens fa caminar feSI♭liços
malgrat que no tinguem MI♭pla
ni tampoc motius SOLmprecisos
FAperquè ni en busquem ni ens SOLmcal
FAper a practicar inSI♭cisos
dins l’absurda irrealiMI♭tat
feta de petits esFAquinMI♭ços
SI♭que hem trencat amb un FAaMI♭braç
SI♭perduts entre els passaREmdissos
MI♭que dibuixen la ciuSI♭tat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi