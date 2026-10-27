La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭FASI♭ x2
Quan l’alegria es fa MI♭carn i t’assalta els dies SI♭grisos amb el seu somriure MI♭blanc que confon tots els SOLmmatisos FAi posa en verd el baSOLmlanç FAsense demanar perSI♭misos a l’esclatant clareMI♭dat de dos cossos insubFAmiMI♭sos SI♭que es confien a FAl’atMI♭zar SI♭entre els falsos paraREmdisos MI♭que ens vol vendre la ciuSI♭tat.
DOm7SI♭DOm7
SI♭Quan febrer regala els MI♭dons d’una primavera enSI♭cesa que convida a confessiMI♭ons sense calma i senSOLmse presa FAi fem dels minuts coSOLmlors FAper pintar la nostra enSI♭tesa per damunt les precauciMI♭ons que ens ofereix la trisFAteMI♭sa SI♭dispersant arreu FAllaMI♭vors SI♭que convoquen a la REmsembra MI♭sense urgència i sense SI♭pors.
Quan l’impuls és l’afaMI♭lac que ens fa caminar feSI♭liços malgrat que no tinguem MI♭pla ni tampoc motius SOLmprecisos FAperquè ni en busquem ni ens SOLmcal FAper a practicar inSI♭cisos dins l’absurda irrealiMI♭tat feta de petits esFAquinMI♭ços SI♭que hem trencat amb un FAaMI♭braç SI♭perduts entre els passaREmdissos MI♭que dibuixen la ciuSI♭tat.