Petjades a la sorra (Acords)

He mirat enrere i m'he vist molt lluny, anant descalç, sentint-me perdut

Acords Acords
Pep Sala
pep sala una nit amb orquestra en directe
pep sala una nit amb orquestra en directe
He miSOLrat enrere i m'he REvist molt lluny, LAmanant descalç, sentint-DOme perdut, SOL
fent petREjades a la sorDOra. SOL
Tot de sobte un dia ella em REva mirar, LAmi vaig sentir que se n'haDOvia anat SOL
buscant omREbres en la DOboira.

LAmA vegades una peSImdra és llenDOçada a l'atSOLzar
LAmi d'això alMImgú en diu aREmor.
LAmNingú sabrà mai d'on DOve ni on va;
SOLsaps que potREser et pot toMImcar,
LAmi d'això algú en MImdiu mala REsort.

He miSOLrat enrere i m'he REvist a prop, LAmbuscant pedres dintre DOdel meu cor, SOL
fent petREjades a la sorDOra. SOL

He buscat a terra i no REl'he trobat, LAmfa molt temps ja que DOva marxar, SOL
buscant flaREmes en les DOcendres.

SOLMentrestant jo, REpotser, LAmseguiré fent el DOcamí més llarg, SOL
llençant REpedres a la DOmar. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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