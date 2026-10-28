He mi
SOLrat enrere i m'he REvist molt lluny, LAmanant descalç, sentint- DOme perdut, SOL
fent pet
REjades a la sor DOra. SOL
Tot de sobte un dia ella em
REva mirar, LAmi vaig sentir que se n'ha DOvia anat SOL
buscant om
REbres en la DOboira. LAmA vegades una pe SImdra és llen DOçada a l'at SOLzar LAmi d'això al MImgú en diu a REmor. LAmNingú sabrà mai d'on DOve ni on va; SOLsaps que pot REser et pot to MImcar, LAmi d'això algú en MImdiu mala REsort.
He mi
SOLrat enrere i m'he REvist a prop, LAmbuscant pedres dintre DOdel meu cor, SOL
fent pet
REjades a la sor DOra. SOL
He buscat a terra i no
REl'he trobat, LAmfa molt temps ja que DOva marxar, SOL
buscant fla
REmes en les DOcendres. SOLMentrestant jo, REpotser, LAmseguiré fent el DOcamí més llarg, SOL
llençant
REpedres a la DOmar. SOL
fent pet
Tot de sobte un dia ella em
buscant om
He mi
fent pet
He buscat a terra i no
buscant fla
llençant