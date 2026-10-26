FAEt vull dir una cosa, hi ha una DOcosa que et vull REmdir. FACada cop que et penso, hi ha algo que DOem crema per REmdins, no em deixa dorFAmir: menjar-te la cara fins que em DOmori jo. REm(I ho faré avui, ho faré demà i fins que em mori jo). FAJo no vull fer-te una cançó DOd'amor. REm
Fent-te peFAtons el dia és més dolç. Si estàs a la vora, em desDOfaig com un Ferrero RocREmher. I encaFAra em pregunto per què fer-te peFAtons. tu em FAdones raons. Si em miDOres aiREmxí, em faré il·lusiDOons i no hi ha marxa enREmrere-ere-ere, no hi ha drecera-DOera-era. REmHey! FASe't veu a la cara, estàs iDOgual que jo REm (I ho faré aFAvui, ho faré demà, estàs igual que jo). Jo no vull fer-te una canDOçó d'amor. REm
Que jo l'únic que vull FAés fer-te peFAtons (petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons), fer-te peFAtons (petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons), fer-te peFAtons (petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons), fer-te peFAtons (petons, petons, peFAtons). Que jo l'únic que FAvull.
FAEt vull dir una cosa, hi ha una DOcosa que et vull REmdir. FACada cop que et penso, hi ha algo que DOem crema per REmdins, FAno em deixa dormir. FASi em mires així, you DOknow what I REmmean. Jo que estava tranquil DOi ara tinc ganes REmde FAmenjar-te la cara fins que em DOmori jo. REm(I ho faré avui, ho faré demà i fins que em mori jo). FAJo no vull fer-te una canDOçó d'amor. REm
Que jo l'únic que vull FAés fer-te peFAtons (petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons), fer-te peFAtons (ho faré avui, ho faré demà i fins que mori FAjo), fer-te peFAtons (petons, petons, petons, fer-te petons, petons, peFAtons), i fer-te petons (i fins que mori FAjo).