Petons (Acords)

Fa el següent riff que es repeteix durant tota la cançó

Acords Acords
Stay Homas
FA DO REm

FAEt vull dir una cosa,
hi ha una DOcosa que et vull REmdir.
FACada cop que et penso,
hi ha algo que DOem crema per REmdins,
no em deixa dorFAmir:
menjar-te la cara fins que em DOmori jo.
REm(I ho faré avui, ho faré demà i fins que em mori jo).
FAJo no vull fer-te una cançó DOd'amor. REm

Que jo l'únic que vull FAés
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons).

Fent-te peFAtons el dia és més dolç.
Si estàs a la vora, em desDOfaig com un Ferrero RocREmher.
I encaFAra em pregunto per què
fer-te peFAtons.
tu em FAdones raons.
Si em miDOres aiREmxí,
em faré il·lusiDOons i no hi ha marxa enREmrere-ere-ere,
no hi ha drecera-DOera-era. REmHey!
FASe't veu a la cara,
estàs iDOgual que jo REm
(I ho faré aFAvui, ho faré demà, estàs igual que jo).
Jo no vull fer-te una canDOçó d'amor. REm

Que jo l'únic que vull FAés
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(petons, petons, peFAtons).
Que jo l'únic que FAvull.

FAEt vull dir una cosa,
hi ha una DOcosa que et vull REmdir.
FACada cop que et penso,
hi ha algo que DOem crema per REmdins,
FAno em deixa dormir.
FASi em mires així,
you DOknow what I REmmean.
Jo que estava tranquil DOi ara tinc ganes REmde
FAmenjar-te la cara fins que em DOmori jo.
REm(I ho faré avui, ho faré demà i fins que em mori jo).
FAJo no vull fer-te una canDOçó d'amor. REm

Que jo l'únic que vull FAés
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, petons, petons, peFAtons),
fer-te peFAtons
(ho faré avui, ho faré demà i fins que mori FAjo),
fer-te peFAtons
(petons, petons, petons, fer-te petons, petons, peFAtons),
i fer-te petons (i fins que mori FAjo).

Menos merdes, més peFAtons.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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