Petons entre camions (Acords)

Quedaven els diumenges i se n'anaven a fer petons

Acords Acords
Anna Roig i L’ombre de ton chien
anna roig i lombre de ton chien bigoti vermell
anna roig i lombre de ton chien bigoti vermell
Intro: FA SOL LAm x4

QueFAdaven els diuSOLmenges i se n'aLAmnaven a fer petons
FAen un SOLpàrquing de caLAmmions o en una SOLàrea de desDOcans.

NoFAmés quedaven SOLels diumenges i LAmalgun dia festiu,
FAi feSOLien els prepaLAmratius com qui va SOLd'excursió al DOcamp.

PreFAnien la neSOLvera amb refresLAmcos i entrepans.
FAa l'hivern, SOLla gorra i LAmguants, la manteSOLta i el coiDOxí.

I iniFAciaven l'avenSOLtura per poLAmlígons i autopistes
per troFAbar un lloc sense SOLvistes entre LA#cotxes i remolcs.

I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.
I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.

Quan FAtrobaven el SOLpàrquing, triaven LAmel millor racó.
FAEra a SOLl'ombra d'un caLAmmió que aparSOLcaven més soDOvint.

I FAactivaven boSOLca i llavis, coLAmmençant pels entrepans
FAque ens SOLmenjaven com LAmentrants del seu SOLplat prefeDOrit.

PasFAsaven al darSOLrere un LAmcop havien menjat
i amb FAel cor acceSOLlerat, enLA#gegaven els motors.

Els moFAtors dels seus SOLllavis que no poLAmdien esperar-se
avanFAçant l'un contra SOLl'altre, remolLA#cant darrere el cos.

I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.
I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.

FA SOL LAm x4

Moment FAdolç el dels diuSOLmenges, espeLAmrat des del dilluns.
Si era FAcert que estaven SOLjunts, mai no LAmho havien parSOLlat.

PasFAsaven els diuSOLmenges en alLAmgun racó d'un pàrquing,
tots dos, FAllavis contra SOLllavis, sense LA#més explicacions.

I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.
I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.
I es feien peLAmtons, peSOLtons, peDOtons.
I es feien petons LAmentre SOLcamiDOons.

FA SOL LAm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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