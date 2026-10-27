Intro:
FA SOL LAm x4
Que
FAdaven els diu SOLmenges i se n'a LAmnaven a fer petons FAen un SOLpàrquing de ca LAmmions o en una SOLàrea de des DOcans.
No
FAmés quedaven SOLels diumenges i LAmalgun dia festiu, FAi fe SOLien els prepa LAmratius com qui va SOLd'excursió al DOcamp.
Pre
FAnien la ne SOLvera amb refres LAmcos i entrepans. FAa l'hivern, SOLla gorra i LAmguants, la mante SOLta i el coi DOxí.
I ini
FAciaven l'aven SOLtura per po LAmlígons i autopistes
per tro
FAbar un lloc sense SOLvistes entre LA#cotxes i remolcs.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons.
Quan
FAtrobaven el SOLpàrquing, triaven LAmel millor racó. FAEra a SOLl'ombra d'un ca LAmmió que apar SOLcaven més so DOvint.
I
FAactivaven bo SOLca i llavis, co LAmmençant pels entrepans FAque ens SOLmenjaven com LAmentrants del seu SOLplat prefe DOrit.
Pas
FAsaven al dar SOLrere un LAmcop havien menjat
i amb
FAel cor acce SOLlerat, en LA#gegaven els motors.
Els mo
FAtors dels seus SOLllavis que no po LAmdien esperar-se
avan
FAçant l'un contra SOLl'altre, remol LA#cant darrere el cos.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons. FA SOL LAm x4
Moment
FAdolç el dels diu SOLmenges, espe LAmrat des del dilluns.
Si era
FAcert que estaven SOLjunts, mai no LAmho havien par SOLlat.
Pas
FAsaven els diu SOLmenges en al LAmgun racó d'un pàrquing,
tots dos,
FAllavis contra SOLllavis, sense LA#més explicacions.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons.
I es feien pe
LAmtons, pe SOLtons, pe DOtons.
I es feien petons
LAmentre SOLcami DOons. FA SOL LAm x2
Que
No
Pre
I ini
per tro
I es feien pe
I es feien petons
I es feien pe
I es feien petons
Quan
I
Pas
i amb
Els mo
avan
I es feien pe
I es feien petons
I es feien pe
I es feien petons
Moment
Si era
Pas
tots dos,
I es feien pe
I es feien petons
I es feien pe
I es feien petons
I es feien pe
I es feien petons