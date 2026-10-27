Intro: FA SOL LAm x4



Que FA daven els diu SOL menges i se n'a LAm naven a fer petons

FA en un SOL pàrquing de ca LAm mions o en una SOL àrea de des DO cans.



No FA més quedaven SOL els diumenges i LAm algun dia festiu,

FA i fe SOL ien els prepa LAm ratius com qui va SOL d'excursió al DO camp.



Pre FA nien la ne SOL vera amb refres LAm cos i entrepans.

FA a l'hivern, SOL la gorra i LAm guants, la mante SOL ta i el coi DO xí.



I ini FA ciaven l'aven SOL tura per po LAm lígons i autopistes

per tro FA bar un lloc sense SOL vistes entre LA# cotxes i remolcs.



I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.

I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.



Quan FA trobaven el SOL pàrquing, triaven LAm el millor racó.

FA Era a SOL l'ombra d'un ca LAm mió que apar SOL caven més so DO vint.



I FA activaven bo SOL ca i llavis, co LAm mençant pels entrepans

FA que ens SOL menjaven com LAm entrants del seu SOL plat prefe DO rit.



Pas FA saven al dar SOL rere un LAm cop havien menjat

i amb FA el cor acce SOL lerat, en LA# gegaven els motors.



Els mo FA tors dels seus SOL llavis que no po LAm dien esperar-se

avan FA çant l'un contra SOL l'altre, remol LA# cant darrere el cos.



I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.

I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.



FA SOL LAm x4



Moment FA dolç el dels diu SOL menges, espe LAm rat des del dilluns.

Si era FA cert que estaven SOL junts, mai no LAm ho havien par SOL lat.



Pas FA saven els diu SOL menges en al LAm gun racó d'un pàrquing,

tots dos, FA llavis contra SOL llavis, sense LA# més explicacions.



I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.

I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.

I es feien pe LAm tons, pe SOL tons, pe DO tons.

I es feien petons LAm entre SOL cami DO ons.



FA SOL LAm x2