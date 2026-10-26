Piano (Acords)

El vell piano de paret, entre l’herba del desert

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
Intro: RE SOL RE SOL SIm SIsus4→ SIm

REEl vell SOLpiano de paREret, enSOLtre l’herSImba del desert,
REva a SOLpedals i no té frens, REdesaSOLfina SImsi no el sents.
REToca SOLnotes fredes, forREma SOLatmosSImferes, llunes,
REtrenca SOLel so de l’aire, REamb els SOLulls d’alSImgú que mira.

SOLRere les ulleres LAes reflexen unes SImmans,
SOLmans sobre les tecles, LAmentre els dits
van camiREnant.SOLIREmaSOLgiSIm→na...

REDins el SOLcap desendreREçat d’alSOLgun saSImvi jubilat
REhi ha SOLpapers i poREca llum, meSOLlodiSImes que fan fum.

SOLL’aigua més calenta, LAcom la física dels SImtrons,
SOLsons i altres receptes, LAque amb el temps
es fan canREçons.SOLIREmaSOLgiSIm→na...

RE SOL RE SOL SIm

SOLRere les ulleres LAes reflexen unes SImmans,
SOLmans sobre les tecles, LAmentre els dits
van camiREnant.SOLIREmaSOLgiSIm→na...

RE SOL RE SOL SIm
RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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