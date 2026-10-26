Intro:
RE SOL RE SOL SIm SIsus4→ SIm REEl vell SOLpiano de pa REret, en SOLtre l’her SImba del desert, REva a SOLpedals i no té frens, REdesa SOLfina SImsi no el sents. REToca SOLnotes fredes, for REma SOLatmos SImferes, llunes, REtrenca SOLel so de l’aire, REamb els SOLulls d’al SImgú que mira. SOLRere les ulleres LAes reflexen unes SImmans, SOLmans sobre les tecles, LAmentre els dits
van cami
REnant. SOLI REma SOLgi SIm→na... REDins el SOLcap desendre REçat d’al SOLgun sa SImvi jubilat REhi ha SOLpapers i po REca llum, me SOLlodi SImes que fan fum. SOLL’aigua més calenta, LAcom la física dels SImtrons, SOLsons i altres receptes, LAque amb el temps
es fan can
REçons. SOLI REma SOLgi SIm→na... RE SOL RE SOL SIm SOLRere les ulleres LAes reflexen unes SImmans, SOLmans sobre les tecles, LAmentre els dits
van cami
REnant. SOLI REma SOLgi SIm→na... RE SOL RE SOL SIm RE
van cami
es fan can
van cami