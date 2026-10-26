REQue guapa estàs amb la teva saLAmarra dels Rolling MImStones! REEm passaria hores, tardes, LAdies, nits fent-te MImpetons. RETrec el cap com un gat i miLAro al meu MImvoltant, REdarrere la finestra espero que LAavui tornis a MImpassar.
LASOLLASOL
REQuedem a la nit; ja sé que LAm'ho faràs passar malaMIm→ment, REmentre sopem, el teu peu comproLAva si avui estic vaMIm→lent. LASé que t'aSOLgrada que em posi verLAmell, t'ho passes MImbé i millor quan SOLhi ha molta LAgent.
RE→AaaFA#m→aaahh! SOLPilar, em MImpassaria tot el LAdia fent-te peREtons. AaaFA#m→aaSOLahh! Pilar, MImtu només vols sexe LAa qualsevol RElloc.
Esborres de la frase les LAdrogues i el rock & MIm→roll, REaixò m'agrada, però tu t'enfades si LAno sintonitzo els teus muMIm→grons. REOhh! Pilar, no em miris LAd'aquesta maneMIm→ra, REque se'm queden petits LAels pantaMIm→lons.
RE→AaaFA#m→aaahh! SOLPilar, em MImpassaria tot el LAdia fent-te peREtons. AaaFA#m→aaSOLahh! Pilar, MImtu només vols sexe LAa qualsevol RElloc.
REQue guapa estàs amb la teva saLAmarra dels Rolling MImStones! RESatisfet, ja ho crec, no em dones LAni em demanes MImres més. LASé que t'aSOLgrada que em posi verLAmell, sé que t'aSOLgrada posar-me caLAlent, t'ho passes MImbé i millor quan SOLhi ha molta LAgent.
RE→AaaFA#m→aaahh! SOLPilar, em MImpassaria tot el LAdia fent-te peREtons. AaaFA#m→aaSOLahh! Pilar, MImtu només vols sexe LAa qualsevol RElloc. AaaFA#m→aaahh! SOLPilar, em MImpassaria tot el LAdia fent-te peREtons. AaaFA#m→aaSOLahh! Pilar, MImtu només vols sexe LAa qualsevol RElloc.