Intro:
RE SIm REmaj7 SIm
Si
REmai la vida de MImcop se't gira, REsi mai l'angoixa et SOLtrenca els vidres,
tu
REtorna a córrer tant MImcom corries REquan t'amagaves SOLentre cortines. REPi SImna, REmaj7 SIm REPi SImna. REmaj7 SIm RE SIm REmaj7 SIm REI ara pintes un MImsol que brilla. REI ara guixes la SOLtaula antiga. REI jugues amb u MImna amiga REi balles i SOLcaus de riure... REPi MImna, RE SOL REPi MImna. RE SOL RE MIm RE SOL MImI entre els braços t'ende LA7vina
algú que
REet parla com tu SImte'l mires. MImEt trobaré a faltar, pe LA7tita.
Que no
REcorri tant la SImvida. REPi MImna, RE SOL REPi MImna. RE SOL RE MIm RE SOL REI en silenci hi ha un MImgat que mira REcom buidem al SOLguna pinya. REI t'adorms i tan MImquem el llibre. REDemà SOLserà un gran dia, Pi REna.
Si
tu
algú que
Que no