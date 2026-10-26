Pina (Acords)

Si mai la vida de cop se't gira

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ho tenim tot
joan dausa ho tenim tot
Intro: RE SIm REmaj7 SIm

Si REmai la vida de MImcop se't gira,
REsi mai l'angoixa et SOLtrenca els vidres,
tu REtorna a córrer tant MImcom corries
REquan t'amagaves SOLentre cortines.

REPiSImna, REmaj7 SIm
REPiSImna. REmaj7 SIm
RE SIm REmaj7 SIm

REI ara pintes un MImsol que brilla.
REI ara guixes la SOLtaula antiga.
REI jugues amb uMImna amiga
REi balles i SOLcaus de riure...

REPiMImna, RE SOL
REPiMImna. RE SOL
RE MIm RE SOL

MImI entre els braços t'endeLA7vina
algú que REet parla com tu SImte'l mires.
MImEt trobaré a faltar, peLA7tita.
Que no REcorri tant la SImvida.

REPiMImna, RE SOL
REPiMImna. RE SOL
RE MIm RE SOL

REI en silenci hi ha un MImgat que mira
REcom buidem alSOLguna pinya.
REI t'adorms i tanMImquem el llibre.
REDemà SOLserà un gran dia, PiREna.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi