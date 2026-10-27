SOLÉs l’hora que ens hem d’anar a dormir, LAm
FAperò abans, te’n recordes de fer aquelles MImquatre coses
REmque sempre s’han de fer aSOL7bans d’anar al llit? DO
SOLAbans d’anar a dormir, renta’t les mans, LAm
FAraspalla’t bé les dents, vine a dir-nos boMImna nit,
REmi sobretot recorSOL7da això que et dic. DO
SOLQue abans d’anar a dormir has de fer un pipí LAm
FAsi no vols pixar-te al llit,
MImsi no vols haver de dormir amb els REmllençols banyats tota la SOL7nit. DO
SOLAbans d’anar a dormir has de fer un pipí LAm
FAsi no vols pixar-te al llit,
MImsi no vols pas despertar amb el cul REmescaldat pel deSOL7matí. DO
SOLAbans d’anar a dormir has de fer un pipí LAm
FAsi no vols pixar-te al llit. AMImbans d’anar a dormir, fes un piREmpí. SOL7 DO
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.