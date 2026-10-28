Pizza amb massa mare (Acords)

Quines ganes tinc de que s’acabi això!

Acords Acords
Dan Peralbo
dan peralbo miris com t ho miris
dan peralbo miris com t ho miris

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DOm FA SI♭ RE SOLm

DOmQuines ganes FAtinc de que s’acabi això! SI♭
Ja REfa massa SOLmdies que s’allarga i és pesat. DOm
No sé si faig FAbé o l’he tornat a fer. SI♭
A REfora vaig de SOLmbo de bé, de bo de bé.

DOmA casa em torno loku,
FAdestrosso el meu koku,
SI♭i els dissabtes REque s’assemblen SOLmals dilluns i als diDOmmarts,
i els meus pares (FAMontserrat) em porten tàpers: SI♭mandonguilles, REun llenguado i caSOLmnelons.

MI♭

SI♭No sé si vaig bé o l’he tornat a MI♭fer,
sempre a l’inrevés, potser són els SI♭demés.
Costa veure-hi clar quan hi ha tanta claMI♭ror. MI♭m REm

DOmSal de fruites i FAmig paracetamol. SI♭
REDescongelem croSOLmquetes, preparem tiramisú.
DOmOh! Oh! Oh! Quina gana!
FAOh! Oh! Oh! Paro taula.
SI♭Oh! Oh! Oh! REFem-li fotos SOLmper fardar.

DOmPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizza! Amb massa mare.
FAPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiits! Que fan cabanes.
SI♭Tot,tot,REtot és fràgil i SOLms’aguanta per un fil.
DOmTinc ganes de revolta.

DOmFer-ne una de ben grossa.

DOmSi ja saben com em poso, per què em conviden?

SI♭No sé si vaig bé o l’he tornat a MI♭fer,
sempre a l’inrevés, potser són els SI♭demés.
Costa veure-hi clar quan hi ha tanta claMI♭ror. MI♭m REm

REm

SI♭No sé si vaig bé o l’he tornat a MI♭fer,
sempre a l’inrevés, potser són els SI♭demés.
Costa veure-hi clar quan hi ha tanta claMI♭ror.

DOm FA SI♭ RE SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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