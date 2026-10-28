La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DOmFASI♭RESOLm
DOmQuines ganes FAtinc de que s’acabi això! SI♭ Ja REfa massa SOLmdies que s’allarga i és pesat. DOm No sé si faig FAbé o l’he tornat a fer. SI♭ A REfora vaig de SOLmbo de bé, de bo de bé.
DOmA casa em torno loku, FAdestrosso el meu koku, SI♭i els dissabtes REque s’assemblen SOLmals dilluns i als diDOmmarts, i els meus pares (FAMontserrat) em porten tàpers: SI♭mandonguilles, REun llenguado i caSOLmnelons.
MI♭
SI♭No sé si vaig bé o l’he tornat a MI♭fer, sempre a l’inrevés, potser són els SI♭demés. Costa veure-hi clar quan hi ha tanta claMI♭ror. MI♭mREm