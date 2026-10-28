SOLCames, dos mans, peus i oRErelles, MImfetge, pulmons i dos ceSImlles. DOJo també soc les meves arSOLtèries LAmi la sang que em corre per les veREnes. Jo SOLsoc com una caiRExeta plena de puDOnyetes, forrada de SOLpell. Si li poses res més, es SImrebenta. Res més no m'hi DOentra, ni un platet REd'escudella. I és que si suSOLmes les feines, REfactures, records MImd'infantesa i antigues proSImmeses, conDOverses, viatges, barSOLraques de fira, un LAmamic i una amiga i un REmunt de mentides.
I estic SOLple, estic ple, ja REprou, no em cap res MImmés a dintre SImmeu: massa aDOmor dintre el cor, SOLmassa llet dintre els ous, LAmmassa de tot! REJo en tinc prou.
SOLJo ja he enterrat tants de SImmorts, ja he olorat tantes DOflors, tan fluixet i tan SImfort, tan anMImsiós tinc de tot, de doRElent i de bo, però paDOreu, per favor, no em cap REres més dintre meu.
I estic SOLple, estic ple, ja REprou, no em cap res MImmés a dintre SImmeu: més desDOgràcies i penes, SOLplaers i alegries, però LAmpotser algun somriure tamREbé m'hi cabria…
Però si SOLsumes l'envidia, la REgula, la ira, l'MImETA, Al Qaeda, un SImgos, una puça i DOuna piruleta, el SOLsol, les estrelles… Tinc LAmcervell i la pell que emboRElica un farcell que està SOLple de somnis inSImcomplerts, de deDOsitjos i anhels, ja no SOLm'hi cap res més. MImPle de somnis SImincomplerts, de deLAmsitjos i anhels, ja no REm'hi cap res més. SOLAixí que va, xiularé, no, bufa.