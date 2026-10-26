REm7Saps? Penso SOLque no va DOser tan inútil, no, l’amor que et vaig FAdonar. REm7Ok, si te’n vas SOL ja no ens queda res per DOdiscutir, aquesta és la veriFAtat. REm7Per què no et puc tenir una nit senSOLcera, DOtenir-te ben a prop sense FAser meva? REm7Potser és que em sento sol SOLsi ja no em parles, perquè em fa falta el DOteu somriure, la FAteva mirada. Un somriure que DOm’obria tot allò FAque avui se’n tanca.
REm7No, no trobaSOLràs un altre amor DOigual com el que et vaig doFAnar. REm7Sé que el meu SOLlloc després acabaDOrà en mans d’un altre que no t’ha d’estiFAmar com jo.
REm7Perquè tens por i no em mires a la SOLcara i DOvols que sigui amic a parFAtir d’ara. REm7Després de tot això ja no me’n fiSOLo. A un amic tot DOli perdono, però és que jo t’estiFAmo. Potser soc molt poc oDOriginal, però és la meva FAforma de pensar.
DOSi hi ha alguna cosa que DOjo encara no he dit mai, que els meus proSOLblemes, DOmaldecaps, parlen de tu. Només per aiSI♭xò jo tinc el cor com una peLAmdra, doncs m’espeFArava una dona més sinSOLcera. Si de deDObò no penses dir-me ni una paraula, tantes veSOLgades un perdó DOi et perdonava, però en canvi SI♭tu, tu només dius que no m’eLAmnyores i marxaFAràs i em deixaMIràs plorant les hoLAmres.
REm7Com ho faràs? SOL Trobar una DOexcusa o simplement te’n FAvas? REm7Saps que per mi SOL no n’has de DOpreocupar-te, no intentis provoFAcar-me. He REm7fet una cançó per recordar-SOLte, però no la canto DOmai per obliFAdar-te. No REm7se me’n va del cap el teu somriuSOLre, sento que és uDOna ferida la teFAva mirada, aquest somriure que DOm’obria tot allò que avui FAse’n tanca.
DOSi hi ha alguna cosa que DOjo encara no he dit mai, que els meus proSOLblemes, DOmaldecaps, parlen de tu. Només per aiSI♭xò jo tinc el cor com una peLAmdra, doncs m’espeFArava una dona més sinSOLcera. Si de deDObò no penses dir-me ni una paraula, tantes veSOLgades un perdó DOi et perdonava, però en canvi SI♭tu, tu només dius que no m’eLAmnyores i marxaFAràs i em deixaMIràs plorant les hoLAmres.
REm7Naaaaaaaaaaaaaaaaa! Nanana. SOL DONaaaaaaaaaaaaaaaaa! FANanana…