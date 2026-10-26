Plorant les hores (Acords)

Saps? ? Penso que

Acords Acords
Sergio Dalma
sergio dalma t estimo
sergio dalma t estimo
REm SOL
REm SOL

REm7Saps? Penso SOLque
no va DOser tan inútil, no,
l’amor que et vaig FAdonar.
REm7Ok, si te’n vas SOL
ja no ens queda res per DOdiscutir,
aquesta és la veriFAtat.
REm7Per què no et puc tenir
una nit senSOLcera,
DOtenir-te ben a prop sense FAser meva?
REm7Potser és que em sento
sol SOLsi ja no em parles,
perquè em fa falta el DOteu somriure,
la FAteva mirada.
Un somriure que DOm’obria
tot allò FAque avui se’n tanca.

REm7No, no trobaSOLràs
un altre amor DOigual
com el que et vaig doFAnar.
REm7Sé que el meu SOLlloc després
acabaDOrà en mans d’un altre
que no t’ha d’estiFAmar com jo.

REm7Perquè tens por i no
em mires a la SOLcara
i DOvols que sigui amic a parFAtir d’ara.
REm7Després de tot això ja no me’n fiSOLo.
A un amic tot DOli perdono,
però és que jo t’estiFAmo.
Potser soc molt poc oDOriginal,
però és la meva FAforma de pensar.

DOSi hi ha alguna cosa que
DOjo encara no he dit mai,
que els meus proSOLblemes,
DOmaldecaps, parlen de tu.
Només per aiSI♭xò jo tinc
el cor com una peLAmdra,
doncs m’espeFArava
una dona més sinSOLcera.
Si de deDObò no penses dir-me ni una paraula,
tantes veSOLgades un perdó
DOi et perdonava,
però en canvi SI♭tu,
tu només dius que no m’eLAmnyores
i marxaFAràs
i em deixaMIràs plorant les hoLAmres.

REm7Com ho faràs? SOL
Trobar una DOexcusa o
simplement te’n FAvas?
REm7Saps que per mi SOL
no n’has de DOpreocupar-te,
no intentis provoFAcar-me.
He REm7fet una cançó per recordar-SOLte,
però no la canto DOmai per obliFAdar-te.
No REm7se me’n va del cap el teu somriuSOLre,
sento que és uDOna ferida la teFAva mirada,
aquest somriure que DOm’obria
tot allò que avui FAse’n tanca.

DOSi hi ha alguna cosa que
DOjo encara no he dit mai,
que els meus proSOLblemes,
DOmaldecaps, parlen de tu.
Només per aiSI♭xò jo tinc
el cor com una peLAmdra,
doncs m’espeFArava
una dona més sinSOLcera.
Si de deDObò no penses dir-me ni una paraula,
tantes veSOLgades un perdó
DOi et perdonava,
però en canvi SI♭tu,
tu només dius que no m’eLAmnyores
i marxaFAràs
i em deixaMIràs plorant les hoLAmres.

REm7Naaaaaaaaaaaaaaaaa! Nanana. SOL
DONaaaaaaaaaaaaaaaaa! FANanana…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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