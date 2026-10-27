Plou (Acords)

Plou i a defora bufa es vent

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya balades
tomeu penya balades
RE

REPlou i a defora bufa es REmaj7vent,
RE7que me fa sentir petit
SOLcom un granet d'arena.
SOLmEstic dins LA7es RE7llit, estic SI7ben calent.
SOLmAvui ja no em LAmouré d'aREquí.

REm LA7

REPlou i a defora bufa es REmaj7vent,
RE7que dorm es meus sentits i
SOLaixeca sa tempesta,
SOLmi aquest LA7"tic-a-tic"
RE7per jo SI7repreSOLmsenta LAmúsica i LA#cançons...
I un bon LAgrapat d'eREmocions.

REm LA7

REPlou i a defora bufa es REmaj7vent.
RE7Jo som com un ropit
SOLajupit dins un ullastre.
SOLmMig embadaLA7lit, esRE7colt s'aiSI7gua caure
SOLmi avui ja no LAem mouré REd'aquí.

REm LA7

REPlou i a defora bufa es REmaj7vent,
RE7que dorm es meus sentits i
SOLaixeca sa tempesta,
SOLmi aquest LA7"tic-a-tic"
RE7per jo SI7repreSOLmsenta LAmúsica i LA#cançons...
I un bon LAgrapat d'eREmocions.

RE7

SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7
SOLd'herba verda i LAde fresREcor;
SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida.
SOLmDesperta't i LAvine:
SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.

RE7

SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7
SOLd'herba verda i LAde fresREcor;
SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida.
SOLmDesperta't i LAvine:
SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.

LA7

SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7
SOLd'herba verda i LAde fresREcor;
SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida.
SOLmDesperta't i LAvine:
SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.

RE7

SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7
SOLd'herba verda i LAde fresREcor;
SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida.
SOLmDesperta't i LAvine:
SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.

REPlou i a defora bufa es REmaj7vent,
RE7que me fa sentir petit
SOLcom un granet d'arena.
SOLmEstic dins LA7es RE7llit, estic SI7ben calent.
SOLmAvui ja no em LAmouré d'aREquí.

REm LA7

REPlou i a defora bufa es REmaj7vent,
RE7que dorm es meus sentits i
SOLaixeca sa tempesta,
SOLmi aquest LA7"tic-a-tic"
RE7per jo SI7repreSOLmsenta LAmúsica i LA#cançons...
I un bon LAgrapat d'eREmocions.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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