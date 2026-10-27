REPlou i a defora bufa es REmaj7vent, RE7que me fa sentir petit SOLcom un granet d'arena. SOLmEstic dins LA7es RE7llit, estic SI7ben calent. SOLmAvui ja no em LAmouré d'aREquí.
REmLA7
REPlou i a defora bufa es REmaj7vent, RE7que dorm es meus sentits i SOLaixeca sa tempesta, SOLmi aquest LA7"tic-a-tic" RE7per jo SI7repreSOLmsenta LAmúsica i LA#cançons... I un bon LAgrapat d'eREmocions.
REmLA7
REPlou i a defora bufa es REmaj7vent. RE7Jo som com un ropit SOLajupit dins un ullastre. SOLmMig embadaLA7lit, esRE7colt s'aiSI7gua caure SOLmi avui ja no LAem mouré REd'aquí.
REmLA7
REPlou i a defora bufa es REmaj7vent, RE7que dorm es meus sentits i SOLaixeca sa tempesta, SOLmi aquest LA7"tic-a-tic" RE7per jo SI7repreSOLmsenta LAmúsica i LA#cançons... I un bon LAgrapat d'eREmocions.
RE7
SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7 SOLd'herba verda i LAde fresREcor; SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida. SOLmDesperta't i LAvine: SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.
RE7
SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7 SOLd'herba verda i LAde fresREcor; SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida. SOLmDesperta't i LAvine: SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.
LA7
SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7 SOLd'herba verda i LAde fresREcor; SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida. SOLmDesperta't i LAvine: SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.
RE7
SOLÉs senyal de LAterra huREmida, SI7 SOLd'herba verda i LAde fresREcor; SOLtornarà lo LAsec a REdonar SI7vida. SOLmDesperta't i LAvine: SOLmaquest temps conLAvida a fer l'aREmor.
REPlou i a defora bufa es REmaj7vent, RE7que me fa sentir petit SOLcom un granet d'arena. SOLmEstic dins LA7es RE7llit, estic SI7ben calent. SOLmAvui ja no em LAmouré d'aREquí.
REmLA7
REPlou i a defora bufa es REmaj7vent, RE7que dorm es meus sentits i SOLaixeca sa tempesta, SOLmi aquest LA7"tic-a-tic" RE7per jo SI7repreSOLmsenta LAmúsica i LA#cançons... I un bon LAgrapat d'eREmocions.