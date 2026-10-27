La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SILADO#mFA#
SICada tro, cada llamp fa més LAllum i crec sona més alt. Fa tres DO#mdies que no fem el sopar. Crec que estic apriFA#mant-me. SIFa molt vent i al carrer la gent s'aLAmaga dins els establiments. La perDO#msiana s'ha tornat a encallar. Això és un deFA#sastre.
MIUh! Ara es fa d'hora més SIfosc, tot canviarà de SOL#mcolor començant per la DO#mcara. RE#mDO#m
SILADO#mFA#
SIUh! Ja és aLAquí, ja ha arriDO#mbat el FA#fred. SIUh! Crec que LAavui sopaDO#mrem gaFA#lets.
MIUh! Ara es fa d'hora més SIfosc, tot canviarà de SOL#mcolor començant per la DO#mcara. RE#mDO#m MIUh! És el final de l'esSItiu on tota cuca hi SOL#mviu, com deia la DO#miaia. FA#
SILASOL#mSOL→FA#FAMI
Uh! Ara es fa d'hora més SIfosc, tot canviarà de SOL#mcolor i ja hem tret les DO#mmanRE#mtes. DO#m