Plou (Acords)

Cada tro, cada llamp fa més llum i crec sona més alt

Acords Acords
Élena

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI LA DO#m FA#

SICada tro, cada llamp fa més LAllum i crec sona més alt.
Fa tres DO#mdies que no fem el sopar.
Crec que estic apriFA#mant-me.
SIFa molt vent i al carrer la gent s'aLAmaga dins els establiments.
La perDO#msiana s'ha tornat a encallar.
Això és un deFA#sastre.

MIUh! Ara es fa d'hora més SIfosc,
tot canviarà de SOL#mcolor
començant per la DO#mcara. RE#m DO#m

SI LA DO#m FA#

SIUh! Ja és aLAquí, ja ha arriDO#mbat el FA#fred.
SIUh! Crec que LAavui sopaDO#mrem gaFA#lets.

MIUh! Ara es fa d'hora més SIfosc,
tot canviarà de SOL#mcolor
començant per la DO#mcara. RE#m DO#m
MIUh! És el final de l'esSItiu
on tota cuca hi SOL#mviu,
com deia la DO#miaia. FA#

SI LA SOL#m SOL→ FA# FA MI

Uh! Ara es fa d'hora més SIfosc,
tot canviarà de SOL#mcolor
i ja hem tret les DO#mmanRE#mtes. DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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