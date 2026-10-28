DO#m7 SIm7
Això DO#m7que us diré, que quedi entre noSIm7saltres.
Els draps DO#m7bruts de casa no es xerren SIm7pas.
A la FAnit, quan criden i SOLels ànims s’esLAcalfen,
desconFAnecto i m’imaSOLgino al mig del LAmar.
No saDO#m7bia que la gent podia estiSIm7mar-se
i al maDO#m7teix temps, quasi alhora, odiar-se SIm7tant.
Mentre FApugui dir que SOLsoc fill de la LAmare,
mentre FAtingui el pare SOLsempre al meu cosLAtat…
LA#Plou, plou, plou al paraDOdís! Dís, dís!
El menjaFAdor és un gran LA7llac. Aaahhhhhh!
LA#Plou, plou, plou al paraDOdís! Dís, dís!
I els llenFAçols se m’han muLA7llat, potser és pipí.
LA#Plou, plou, plou al paraDOdís! Dís, dís!
I ja en tinc FAprou! És un malLA7son!
A l’esDO#m7cola no em concentro ni escolto SIm7gaire.
Ho recoDO#m7nec, ni jo sé on tinc el SIm7cap,
i els aFAmics em diuen: SOLnena, a tu què et LApassa?
Ja no FAparles, no fas SOLbroma, has canviLAat…
LA#Plou, plou, plou al paraDOdís! Dís, dís!
El menjaFAdor és un gran LA7llac. Aaahhhhhh!
LA#Plou, plou, plou al paraDOdís! Dís, dís!
I els llenFAçols se m’han muLA7llat, potser és pipí.
LA#Plou, plou, plou al paraDOdís! Dís, dís!
I ja en tinc FAprou! Hem de parLA7lar!
No LA#vull més crits, no DOvull més crits.
Em FAfa tan mal, tan LA7mal a dins.
No LA#vull més crits, no DOvull més crits,
REsi no sou amants, sigueu amics!
LA# DO REm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.