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MIQue LAdifícil és MIdir-se aLAdéu! Mai t’oblidaré.
MIQue LAno sents MIque LAja és l'hora?
MIQue LAsenzill és estar-MIse quiet, LAperò no ens queda temps,
MIja LAés tard MIi vol LAploure. Anem!
ASOLbans que arDOribi l’hiSOLvern i ens DOglaci les SOLdents
i hàDOgim de sorSOLtir corDOrents,
faSOLrem com els DOde RiudauSOLra, ens deiDOxarem cauSOLre
fins que DOveurem SOLclar el DOcel.
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MINo hi ha LAres com troMIbar a l’esLAtiu, tota cuca viu,
MIsi LAencaMIra LAtens corda.
MINo hi ha LAres que no MIpuguis LAfer, quan queda caliu,
MIi LAja no MIvol LAploure més.
ASOLnem cap DOa CadaSOLqués, a DOveure la SOLgent
que ens DOrenti l’esSOLperit el DOvent.
VeuSOLrem el món DOdes de l’aigua, SOLentre DOpeixos i alSOLgues
i se’ns DOcremaSOLrà la DOpell.
MImPlou i fa SOLsol, una DOcançó d’amor,
el reMIcord d’una SOLporta tanDOcada.
MImCel de coSOLlors, quan em DOtrenques el cor,
quan la MIllum em SOLmulli la DOcara.
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MINem, que arLAriba l’hiMIvern, a LAveure la gent,
MIque ens LArenti MIl’espeLArit el vent.
MIVeurem el món LAcom s’encanta, MIentre LApitos i flautes,
MIi se’ns LAcreMImaLArà la pell.
MImPlou i fa SOLsol, una DOcançó d’amor,
i el reMIcord de la SOLteva miDOrada.
MImCel de coSOLlors, et duré DOsempre al cor,
quan la MIllum em muSOLlli la DOcara.
MImPlou i fa SOLsol, trista DOcançó d’amor,
el reMIcord d’una SOLporta tanDOcada.
MImCel de coSOLlors, quan em DOtrenques el cor,
quan la MIllum em SOLmulla la DOcara.
Em reMIcorda la SOLteva miDOrada,
quan la MIllum em SOLmulli la DOcara.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.