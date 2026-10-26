FA DO REm SI♭ x2
Ja ho he enllesFAtit,
tinc la maleta al DOcotxe.
Ja ho he agaREmfat tot,
no em vull deixar SI♭res.
Que ha de sortir FAbé,
va començar tot fa DOuns anys,
que ha de sorREmtir bé,
serà nou per nosalSI♭tres.
Però hem dit FAprou,
tanco per últim cop la DOporta.
Marxo amb la sensaREmció
que avui m’ho deixo SI♭tot.
FAGuardaré records, records d’aquell temps,
DOi faré el cor fort, trobaré el moREmment,
moment de mirar enSI♭rere, allò que vam ser.
FANo obriré les mans, fugiré corrent,
DOpujaré al terrat, que vagi caREmient
una pluja d’esSI♭trelles; jo només en vull FAuna.
DO REm SI♭
Ara i aFAquí és el moment d’aDOprendre.
Deixarem REmque el temps ens doni l’esSI♭pai.
Ganes de riuFAre, ganes de mirar enDOdavant,
vull notar aREmquest vent, vull sentir-lo a la caSI♭ra.
I si un dia en un FAcarrer et torno a veure i no som DOestranys,
ens serà fàREmcil entendre que ens vam estiSI♭mar.
FAAguantaré el fred que em fa estar despert,
DObuscaré el meu nord per trobar la REmsort
i, un cop a dalt la SI♭cresta, emprendré aquest viatge inacabat.
FANo obriré les mans, fugiré corrent,
DOpujaré al terrat, que vagi caREmient
una pluja d’esSI♭trelles;
jo només en vull FAuDOna. REm SI♭
FAAguantaré el fred que em fa estar despert,
DObuscaré el meu nord per trobar la REmsort
i, un cop a dalt la SI♭cresta, emprendré aquest viatge inacabat.
FANo obriré les mans, fugiré corrent,
DOpujaré al terrat, que vagi caREmient
una pluja d’esSI♭trelles;
jo només en vull FAuDOna. REm SI♭
FA DO REm SI♭ x4
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