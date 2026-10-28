Plus ultra (Acords)

Allà dellà de l'espai

Acords Acords
Roger Mas
roger mas les cancons telluriques
roger mas les cancons telluriques
LAm MI

LAmAllà dellà de l'esMIpai,
LAmhe vist somriure una esMItrella
DOperduda en lo camp del SOLcel
com espiga en temps de FAseMIga,
LAmcom al pregon de l'aMIfrau
LAmuna efímera lluMIerna.
DO—Estrelleta —jo li he dit—SOL,
de la mar cerúlea FAgemMIma,
LAmde les flors de l'alt verMIger
LAmseries tu la darMIrera?

LAm—No só la darrera, MIno,
LAmno só més que una llanMIterna
DOde la porta del jarSOL
que creies tu la fronFAteMIra.
DOÉs sols lo començaSOLment,
lo que prenies per FA→MIterLAmme.

L'univers és infiMInit,
LAmpertot acaba on coMImença,
DOi ençà i enllà, amunt i aSOLvall,
la immensitat és oFAberMIta,
DOi a on tu veus lo deSOLsert,
eixams de mons formiFA→MIgueLAmgen.

LAm MI LAm MI
LAm MI LAm MI
DO SOL FA MI
DO SOL FA MI LAm

L'univers és infiMInit,
LAmpertot acaba on coMImença,
DOi ençà i enllà, amunt i aSOLvall,
la immensitat és oFAberMIta,
DOi a on tu veus lo deSOLsert,
eixams de mons formiFA→MIgueLAmgen.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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