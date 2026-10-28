MI LA



MI Noi, va dir-me l'alcalde, LA

MI para compte el que fas. LA

MI Això és un poble d'estre LA lles,

MI això és un poble d'stars. LA

MI Fuig quan vegis tres velles LA

MI que omplen el càntir a la LA font.

MI Fuig quan vegis tres velles, LA

MI penja't o tira't d'un pont. LA



SOL Qui en gaudeix, però LA no en disfruta

SOL de tres branques LA semaleres,

SOL portem sang a LA les senyeres,

SI som un poble de captius. RE



MI Noi, va dir-me l'alcalde, LA

MI para compte el que fas. LA

MI Això és un poble d'estre LA lles,

MI això és un poble d'stars. LA

MI Fuig quan vegis tres velles LA

MI que omplen el càntir a la LA font.

MI Fuig quan vegis tres velles, LA

MI penja't o tira't d'un pont. LA



SOL Qui en gaudeix, però LA no en disfruta

SOL de tres branques LA semaleres,

SOL portem sang a LA les senyeres,

SI som un poble de captius. RE



MI Noi, va dir-me l'alcalde, LA

MI para compte el que fas. LA

MI Això és un poble d'estre LA lles,

MI això és un poble d'stars. LA

MI Fuig quan vegis tres velles LA

MI que omplen el càntir a la LA font.

MI Fuig quan vegis tres velles, LA

MI penja't o tira't d'un pont. LA



SOL Qui en gaudeix, però LA no en disfruta

SOL de tres branques LA semaleres,

SOL portem sang a LA les senyeres,

SI som un poble de captius. RE



MI LA



MI Poble d'estrelles, LA

MI poble d'stars. LA

MI Poble d'estrelles, LA

MI poble d'stars. LA

MI Poble d'estrelles, LA

MI poble d'stars. LA

MI Poble d'estrelles, LA

MI poble d'stars. LA



MI LA