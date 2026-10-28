Poble d'stars (Acords)

Noi, va dir-me l'alcalde

Acords Acords
Els Surfing Sirles
els surfing sirles nedant en l ambulancia
els surfing sirles nedant en l ambulancia
MI LA

MINoi, va dir-me l'alcalde, LA
MIpara compte el que fas. LA
MIAixò és un poble d'estreLAlles,
MIaixò és un poble d'stars. LA
MIFuig quan vegis tres velles LA
MIque omplen el càntir a la LAfont.
MIFuig quan vegis tres velles, LA
MIpenja't o tira't d'un pont. LA

SOLQui en gaudeix, però LAno en disfruta
SOLde tres branques LAsemaleres,
SOLportem sang a LAles senyeres,
SIsom un poble de captius. RE

MINoi, va dir-me l'alcalde, LA
MIpara compte el que fas. LA
MIAixò és un poble d'estreLAlles,
MIaixò és un poble d'stars. LA
MIFuig quan vegis tres velles LA
MIque omplen el càntir a la LAfont.
MIFuig quan vegis tres velles, LA
MIpenja't o tira't d'un pont. LA

SOLQui en gaudeix, però LAno en disfruta
SOLde tres branques LAsemaleres,
SOLportem sang a LAles senyeres,
SIsom un poble de captius. RE

MINoi, va dir-me l'alcalde, LA
MIpara compte el que fas. LA
MIAixò és un poble d'estreLAlles,
MIaixò és un poble d'stars. LA
MIFuig quan vegis tres velles LA
MIque omplen el càntir a la LAfont.
MIFuig quan vegis tres velles, LA
MIpenja't o tira't d'un pont. LA

SOLQui en gaudeix, però LAno en disfruta
SOLde tres branques LAsemaleres,
SOLportem sang a LAles senyeres,
SIsom un poble de captius. RE

MI LA

MIPoble d'estrelles, LA
MIpoble d'stars. LA
MIPoble d'estrelles, LA
MIpoble d'stars. LA
MIPoble d'estrelles, LA
MIpoble d'stars. LA
MIPoble d'estrelles, LA
MIpoble d'stars. LA

MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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