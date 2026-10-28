MINoi, va dir-me l'alcalde, LA MIpara compte el que fas. LA MIAixò és un poble d'estreLAlles, MIaixò és un poble d'stars. LA MIFuig quan vegis tres velles LA MIque omplen el càntir a la LAfont. MIFuig quan vegis tres velles, LA MIpenja't o tira't d'un pont. LA
SOLQui en gaudeix, però LAno en disfruta SOLde tres branques LAsemaleres, SOLportem sang a LAles senyeres, SIsom un poble de captius. RE
MINoi, va dir-me l'alcalde, LA MIpara compte el que fas. LA MIAixò és un poble d'estreLAlles, MIaixò és un poble d'stars. LA MIFuig quan vegis tres velles LA MIque omplen el càntir a la LAfont. MIFuig quan vegis tres velles, LA MIpenja't o tira't d'un pont. LA
SOLQui en gaudeix, però LAno en disfruta SOLde tres branques LAsemaleres, SOLportem sang a LAles senyeres, SIsom un poble de captius. RE
MINoi, va dir-me l'alcalde, LA MIpara compte el que fas. LA MIAixò és un poble d'estreLAlles, MIaixò és un poble d'stars. LA MIFuig quan vegis tres velles LA MIque omplen el càntir a la LAfont. MIFuig quan vegis tres velles, LA MIpenja't o tira't d'un pont. LA
SOLQui en gaudeix, però LAno en disfruta SOLde tres branques LAsemaleres, SOLportem sang a LAles senyeres, SIsom un poble de captius. RE
MILA
MIPoble d'estrelles, LA MIpoble d'stars. LA MIPoble d'estrelles, LA MIpoble d'stars. LA MIPoble d'estrelles, LA MIpoble d'stars. LA MIPoble d'estrelles, LA MIpoble d'stars. LA