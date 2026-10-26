Com puc deiSIxar de perseguir-te si m'aSOL#mgrades, nena? LASer només amics no em va conMIvèncer gens, SIperò tu ho vas voler SOL#maixí i en la teva MIombra jo em vaig converFA#tir.
I aquí al SIdarrera sempre he vist com et SOL#mposaven preu LAi més d'un cop vaig pensar si eres MIde lloguer. SIPer què havia d'estalSOL#mviar, doncs, si tu SImai t'has deixat comprar?
I això em DO#mtorna boig, no RE#mtinc el teu amor i MIsento que les venes em FA#cremen de calor. PoDO#mder tocar-te, poRE#mder veure't, i del MIque de mi penses FA#poder treure't i MIcreure't.
UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb mi estiguis. UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mperquè oFA#bris els ulls i em miris.
SINo entenc cap excusa de les SOL#mque m'expliques, i ara LAem comportaré com sempre he MIvolgut fer. SID'amagar-me n'estic SOL#mfart i en el MIfons sé que em vols al FA#teu costat.
SITornaré a ser aquell pesat que un diSOL#ma vas fer fora, i allà LAon tu vagis sempre jo apaMIreixeré SIfins que caiguis als meus SOL#mpeus i per MIsempre més serà FA#aquest cop.
Faré que et DO#mtornis boja, RE#mboja de passió, i MIsentiràs les venes com FA#cremen de calor. PoDO#mder tocar-me, poRE#mder veure'm, poder d'aMIquest mal rotllo tu a FA#mi treure'm i MIcreure'm.
UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb tu estigui. UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mperquè oFA#bri els ulls i et miri.
MIFA# SIMIDO#mFA#
El que potSIser no saps és SOL#mque en el fons per mi no ets LAmés que un MIjoc, i ara que SIm'has donat SOL#mtot el que vull, no em MItrobaràs enFA#lloc.
Faré que et DO#mtornis boja, RE#mboja de passió, i quan MItu t'arrosseguis, jo FA#sempre diré no. PoDO#mder tocar-me, poRE#mder veure'm, i del MIque de tu penso FA#poder treure'm i MIcreure'm.
UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb tu estigui. UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mperquè oFA#bri els ulls i et miri. UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb mi estiguis. UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mperquè oFA#bris els ulls i em miris.