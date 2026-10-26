Poder tocar-te (Acords)

Tabulatura que fa durant la introducció i a les tornades (toca dues cordes alhora)

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto si
lax n busto si
SI MI DO#m FA#

Com puc deiSIxar de perseguir-te
si m'aSOL#mgrades, nena?
LASer només amics no em va conMIvèncer gens,
SIperò tu ho vas voler SOL#maixí
i en la teva MIombra jo em vaig converFA#tir.

I aquí al SIdarrera sempre he vist
com et SOL#mposaven preu
LAi més d'un cop vaig pensar si eres MIde lloguer.
SIPer què havia d'estalSOL#mviar,
doncs, si tu SImai t'has deixat comprar?

I això em DO#mtorna boig, no RE#mtinc el teu amor
i MIsento que les venes em FA#cremen de calor.
PoDO#mder tocar-te, poRE#mder veure't,
i del MIque de mi penses FA#poder treure't i MIcreure't.

UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb mi estiguis.
UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mperquè oFA#bris els ulls i em miris.

SINo entenc cap excusa de les SOL#mque m'expliques,
i ara LAem comportaré com sempre he MIvolgut fer.
SID'amagar-me n'estic SOL#mfart
i en el MIfons sé que em vols al FA#teu costat.

SITornaré a ser aquell pesat que un diSOL#ma vas fer fora,
i allà LAon tu vagis sempre jo apaMIreixeré
SIfins que caiguis als meus SOL#mpeus
i per MIsempre més serà FA#aquest cop.

Faré que et DO#mtornis boja, RE#mboja de passió,
i MIsentiràs les venes com FA#cremen de calor.
PoDO#mder tocar-me, poRE#mder veure'm,
poder d'aMIquest mal rotllo tu a FA#mi treure'm i MIcreure'm.

UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb tu estigui.
UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mperquè oFA#bri els ulls i et miri.

MI FA#
SI MI DO#m FA#

El que potSIser no saps és SOL#mque en el fons per mi
no ets LAmés que un MIjoc,
i ara que SIm'has donat SOL#mtot el que vull,
no em MItrobaràs enFA#lloc.

Faré que et DO#mtornis boja, RE#mboja de passió,
i quan MItu t'arrosseguis, jo FA#sempre diré no.
PoDO#mder tocar-me, poRE#mder veure'm,
i del MIque de tu penso FA#poder treure'm i MIcreure'm.

UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb tu estigui.
UoSIoo! Faràs MIel que sigui DO#mperquè oFA#bri els ulls i et miri.
UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mper despertar FA#i que amb mi estiguis.
UoSIoo! Faré MIel que sigui DO#mperquè oFA#bris els ulls i em miris.

Soc la SIteva omSOL#mbra,semFA#→pre aiMIxí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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