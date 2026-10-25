Podré tornar enrere (Acords)

Rius de gent

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra ben endins
sopa de cabra ben endins
Intro: DO

DORius de gent
FAmalferida corren REmsols,
FAescopint el seu fraDOcàs, ja vençuts.
FAEsperaran com sempre han REmfet
FAl'aventura d'una DOnit.

Mentre LAmploren de REmràbia i per amor
FAa un nom inexisDOtent,
mentre LAmriuen dins REmnúvols passatgers
FAcada dia més disDOtants, corren sols
FAseguint pistes REmper trobar
FAel refugi de l'acDOció
d'un amic FAque no estigui massa REmvist
FAo una ofrena de la DOcarn.

Que veLAmgades quan s'aREmpaga el primer foc,
FApot fer encara més DOmal,
i així aLAmcaben, quan REmja tot ha passat,
creFAmats per la veritat i criden.

DOPodré tornar enFArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar enFArere quan sigui massa DOtard,
podré tornar enFArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar enFArere quan sigui massa DOtard.

DOSón germans
FAd'un camí que no ha tinREmgut
FAmai sortida ni fiDOnal; saben bé
FAque el futur és la fosREmcor
FAi que el negre és el coDOlor…

d'una banLAmdera bruta REmi plena de sang
FAque els hi han posat a les DOmans,
però no es renLAmdeixen, somREmnien il·lusions
fent FAhimnes de cançons i criden.

DOPodré tornar enFArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar enFArere quan sigui massa DOtard,
podré tornar enFArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar enFArere quan sigui massa DOtard.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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