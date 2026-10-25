Intro:
DO DORius de gent FAmalferida corren REmsols, FAescopint el seu fra DOcàs, ja vençuts. FAEsperaran com sempre han REmfet FAl'aventura d'una DOnit.
Mentre
LAmploren de REmràbia i per amor FAa un nom inexis DOtent,
mentre
LAmriuen dins REmnúvols passatgers FAcada dia més dis DOtants, corren sols FAseguint pistes REmper trobar FAel refugi de l'ac DOció
d'un amic
FAque no estigui massa REmvist FAo una ofrena de la DOcarn.
Que ve
LAmgades quan s'a REmpaga el primer foc, FApot fer encara més DOmal,
i així a
LAmcaben, quan REmja tot ha passat,
cre
FAmats per la veritat i criden. DOPodré tornar en FArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar en
FArere quan sigui massa DOtard,
podré tornar en
FArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar en
FArere quan sigui massa DOtard. DOSón germans FAd'un camí que no ha tin REmgut FAmai sortida ni fi DOnal; saben bé FAque el futur és la fos REmcor FAi que el negre és el co DOlor…
d'una ban
LAmdera bruta REmi plena de sang FAque els hi han posat a les DOmans,
però no es ren
LAmdeixen, som REmnien il·lusions
fent
FAhimnes de cançons i criden. DOPodré tornar en FArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar en
FArere quan sigui massa DOtard,
podré tornar en
FArere quan estigui massa DOlluny,
podré tornar en
FArere quan sigui massa DOtard.
Mentre
mentre
d'un amic
Que ve
i així a
cre
podré tornar en
podré tornar en
podré tornar en
d'una ban
però no es ren
fent
podré tornar en
podré tornar en
podré tornar en