DO#mSi haguessis nascut en una altra terra, DO#mpodries ser blanc, podries ser negre. Un DO#maltre país FA#mfora casa SOL#7teva LA i FA#mdiries "sí" SI en una altra DO#mllengua.
DO#mT'hauries criat d'una altra manera DO#mmés bona, potser potser més dolenta. TinDO#mdries més sort FA#mo potser més SOL#7pega. LA TinFA#mdries amics SI i jocs d'una altra DO#mmena.
DuLAries vesSItits de sac o de DO#mseda, saLAbates de SIpell o MItosca espardenya, o aLAniries SInu perSOL#dut per la DO#mselSOL#va. DuLAries vesSItits de sac o de DO#mseda, saLAbates de SIpell o MItosca espardenya, o aLAniries SInu perSOL#dut per la DO#mselSOL#va.
DO#mPodries llegir contes i poemes, DO#mo no tenir llibres ni saber de lletra. PoLAdries menjar SIcoses llamiSOL#neres LA o FA#mnomés crosSItons secs de pa LAnegre.
DO#mSOL#mDO#mFA#m LASISOL#LA SIMIFA#mLASOL#LA
Per tot això, SOL#mpensa que importa LAtenir les SOL#mmans ben obertes LAi ajudar qui SOL#mve fugint de la guerra, fuFA#mgint del dolor i de SOL#la pobresa.
LAPer tot aiSIxò, MIpensa que importa LAtenir SIles MImans ben obertes LAi ajudar qui SIve fuSOL#gint de la DO#mguerra, fuSOL#gint del dolor i de la poLAbreSIsa. MI
LASIMI x8 LASIDO#m
DO#mSi tu fossis nat a la seva terra, DO#mla tristesa d'ell podria ser teva.