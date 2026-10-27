Podries (Acords)

Si haguessis nascut en una altra terra

Acords Acords
Gemma Humet
gemma humet encara
gemma humet encara
DO#m

DO#mSi haguessis nascut en una altra terra,
DO#mpodries ser blanc, podries ser negre.
Un DO#maltre país
FA#mfora casa SOL#7teva LA
i FA#mdiries "sí" SI
en una altra DO#mllengua.

DO#mT'hauries criat d'una altra manera
DO#mmés bona, potser potser més dolenta.
TinDO#mdries més sort
FA#mo potser més SOL#7pega. LA
TinFA#mdries amics SI
i jocs d'una altra DO#mmena.

DuLAries vesSItits
de sac o de DO#mseda,
saLAbates de SIpell
o MItosca espardenya,
o aLAniries SInu
perSOL#dut per la DO#mselSOL#va.
DuLAries vesSItits
de sac o de DO#mseda,
saLAbates de SIpell
o MItosca espardenya,
o aLAniries SInu
perSOL#dut per la DO#mselSOL#va.

DO#mPodries llegir contes i poemes,
DO#mo no tenir llibres ni saber de lletra.
PoLAdries menjar
SIcoses llamiSOL#neres LA
o FA#mnomés crosSItons
secs de pa LAnegre.

DO#m SOL#m DO#m FA#m
LA SI SOL# LA
SI MI FA#m LA SOL# LA

Per tot això, SOL#mpensa que importa
LAtenir les SOL#mmans ben obertes
LAi ajudar qui SOL#mve fugint de la guerra,
fuFA#mgint del dolor i de SOL#la pobresa.

LAPer tot aiSIxò, MIpensa que importa
LAtenir SIles MImans ben obertes
LAi ajudar qui SIve fuSOL#gint de la DO#mguerra,
fuSOL#gint del dolor i de la poLAbreSIsa. MI

LA SI MI x8
LA SI DO#m

DO#mSi tu fossis nat a la seva terra,
DO#mla tristesa d'ell podria ser teva.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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