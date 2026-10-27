Poema d'amor (Acords)

Segons com lo temps val molt

Acords Acords
Andreu Rifé
andreu rife terros
andreu rife terros
MI♭

MI♭Segons com lo temps val SI♭mmolt,
FAmsegons com viure és peLA♭sat.
DOmVal molt més un moment amb SOLmtu
DOmque tota una eterniLA♭tat.

MI♭Si l'amor que sento per SI♭mtu
FAmjo el pogués convertir en LA♭llum,
DOmno es faria mai més de SOLmnit
DOmi el sol es fondria en LA♭fum.

I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.

SI♭ FAm LA♭

MI♭L'emoció que jo tinc per SI♭mtu
FAmté gust d'esperança, il·luLA♭sió,
DOmtambé té el tast de pasSOLmsió
DOmque per el sexe és LA♭millor.

MI♭I és que et tinc en l'ànima enSI♭mdins,
FAmtu l'has fet profunda i tan LA♭gran
DOmque no crec hi hagi cap SOLmdéu
DOmtan immens com el meu LA♭cant.

I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.
I per favor et preDOmgaré
que no m'abandonis SI♭mai:
sense tu soc com les FAmcanyes
que baixen pel riu aLA♭vall.

DOm SI♭ FAm LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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