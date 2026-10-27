MI♭Segons com lo temps val SI♭mmolt, FAmsegons com viure és peLA♭sat. DOmVal molt més un moment amb SOLmtu DOmque tota una eterniLA♭tat.
MI♭Si l'amor que sento per SI♭mtu FAmjo el pogués convertir en LA♭llum, DOmno es faria mai més de SOLmnit DOmi el sol es fondria en LA♭fum.
I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall.
SI♭FAmLA♭
MI♭L'emoció que jo tinc per SI♭mtu FAmté gust d'esperança, il·luLA♭sió, DOmtambé té el tast de pasSOLmsió DOmque per el sexe és LA♭millor.
MI♭I és que et tinc en l'ànima enSI♭mdins, FAmtu l'has fet profunda i tan LA♭gran DOmque no crec hi hagi cap SOLmdéu DOmtan immens com el meu LA♭cant.
I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall. I per favor et preDOmgaré que no m'abandonis SI♭mai: sense tu soc com les FAmcanyes que baixen pel riu aLA♭vall.